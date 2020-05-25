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2020-05-25T16:28
https://ria.ru/20200525/1571964197.html
После проверки пропусков москвичи будут получать анонсы от властей
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РИА Новости

После проверки пропусков москвичи будут получать анонсы от властей

16:28 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовПроверка цифровых пропусков
Проверка цифровых пропусков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Проверка цифровых пропусков. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Соглашаясь на обработку данных сервиса проверки цифровых пропусков в Москве, пользователи будут получать только информационные материалы правительства Москвы и анонсы мероприятий, связанных с пропускной системой, а не рекламу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
"Включение указания на возможность направления новостных материалов на телефон и адрес электронной почты обусловлено потребностью в информировании о ходе предоставления услуги (выдачи цифрового пропуска), изменениях в порядке ее предоставления (аннулирования цифрового пропуска), а также об обеспечении сведениями о вводимых в городе Москве требованиях и ограничениях в период режима повышенной готовности",- рассказали в пресс-службе.
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В пресс-службе пояснили, что включение указания на возможность направления материалов рекламного характера обусловлено отнесением к категории рекламы любой информации, которая направлена на привлечение внимания и поддержание интереса к объекту рекламирования.
"При этом к объектам рекламирования относятся мероприятия, на привлечение внимания к которым направлена реклама. К числу данных мероприятий могут относиться в том числе социальные, культурные и иные мероприятия, проводимые организациями правительством Москвы в период режима повышенной готовности", - уточнили в пресс-службе.
"Таким образом, используемые в согласии формулировки необходимы, в первую очередь, для информирования заявителя по различным каналам связи о статусе его заявления, изменениях в системе, мероприятиях в городе, с которыми напрямую или косвенно могут быть связаны цифровые пропуска, данные для получения которых москвичи и подают через сервисы на i.Moscow. Для анонсирования продуктов и сервисов, не относящихся непосредственно к задачам данных сервисов, портал i.Moscow не осуществлял и осуществлять не собирается",- рассказали в департаменте.
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В пресс-службе подчеркнули, что хранение и обработка персональных данных пользователей портала i.Moscow ведется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных".
"Для целей проверки достоверности сведений, указанных при оформлении цифровых пропусков для работающих, на портале i.Moscow запущены специализированные сервисы: сервис проверки статуса приостановки посещения организации; сервис подтверждения факта трудоустройства физического лица в организации, которую он заявлял при оформлении цифрового пропуска для работающего. Сервисы проверяют достоверность данных от заявителей в том числе на основании документов, удостоверяющих личность",- рассказали в пресс-службе.
Именно перед вводом серии и номера данного документа пользователь подписывает согласие на обработку персональных данных, к которым могут иметь доступ ведомства правительства Москвы.
"Операторы, указанные в документе, вправе в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных" поручить обработку персональных данных третьим лицам, в том числе другим органам исполнительной власти правительства Москвы и их подведомственным организациям, участвующим в обеспечении мероприятий режима повышенной готовности",- рассказали в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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