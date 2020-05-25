В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 4271

БАКУ, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Азербайджане достигло 4271, за сутки COVID-19 обнаружен еще у 149 человек, выздоровели с начала пандемии 2741человек, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 4271 факт заражения коронавирусной инфекцией, 2741 человек вылечился, 51 человек умер, 1479 человек продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
Уточняется, что уже было проведено 273411 тестов на выявление новых случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.