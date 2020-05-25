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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T16:27
https://ria.ru/20200525/1571964081.html
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 4271
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_a4a3038b0f3c0cced3fda7bb3549f9a9.jpg
РИА Новости

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 4271

16:27 25.05.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Азербайджане достигло 4271, за сутки COVID-19 обнаружен еще у 149 человек, выздоровели с начала пандемии 2741человек, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 4271 факт заражения коронавирусной инфекцией, 2741 человек вылечился, 51 человек умер, 1479 человек продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
Уточняется, что уже было проведено 273411 тестов на выявление новых случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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