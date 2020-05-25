В Ивановской области у 24 работников больницы подозревают коронавирус

ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Коронавирус подозревают у 24 работников Родниковской центральной районной больницы в Ивановской области , сообщает правительство региона.

"В Родниковской ЦРБ за выходные зафиксирован существенный рост положительных тестов на коронавирус. В рамках тестирования медицинских работников были взяты тесты у 24 сотрудников разных подразделений больницы, и все тесты оказались положительными. Все эти сотрудники находятся на карантине, отрабатывается круг контактных лиц", - говорится в сообщении.

По данным областных властей, больница работает в обычном режиме.

"Так как все сотрудники чувствуют себя хорошо, никаких симптомов инфекционных заболеваний у них нет, есть предположение, что была нарушена техника забора мазков, поэтому анализы взяты повторно", - отмечает облправительство.

Московской области. По состоянию на 19 мая, в регионе зарегистрированы 1602 случая коронавируса, за сутки поставлено 36 диагнозов. Из новых случаев: 17 человек обследованы как поступившие в стационар с ОРВИ и пневмониями, из круга контактных лиц с ранее заболевшими коронавирус подтвердился у 16 человек, еще три человека прибыли из Москвы

На стационарном лечении в области сейчас находятся 609 человек, в том числе шесть пациентов на аппаратах ИВЛ и 99 человек – на кислородной поддержке.

"Суммарно в Ивановской области выздоровели 516 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, сегодня ожидается большая выписка. 17 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Информация об одном из случаев появилась в минувшие выходные: это пациент 37 лет из Приволжского района . Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии", - сообщают власти региона.

Ранее сообщалось, что 19 мая COVID-19 подтвердился у шести медработников в Ивановской области, 16 мая коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 медицинских работников региона, на 15 мая за сутки такой диагноз был подтвержден 22 медработникам, 14 из которых – из хирургического отделения Шуйской райбольницы. По данным на 8 мая, за сутки COVID-19 был подтвержден у 22 медработников Шуйской и Тейковской районных больниц.