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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T16:25
https://ria.ru/20200525/1571963858.html
В Ивановской области у 24 работников больницы подозревают коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Ивановской области у 24 работников больницы подозревают коронавирус

16:25 25.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Коронавирус подозревают у 24 работников Родниковской центральной районной больницы в Ивановской области, сообщает правительство региона.
"В Родниковской ЦРБ за выходные зафиксирован существенный рост положительных тестов на коронавирус. В рамках тестирования медицинских работников были взяты тесты у 24 сотрудников разных подразделений больницы, и все тесты оказались положительными. Все эти сотрудники находятся на карантине, отрабатывается круг контактных лиц", - говорится в сообщении.
По данным областных властей, больница работает в обычном режиме.
"Так как все сотрудники чувствуют себя хорошо, никаких симптомов инфекционных заболеваний у них нет, есть предположение, что была нарушена техника забора мазков, поэтому анализы взяты повторно", - отмечает облправительство.
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По состоянию на 19 мая, в регионе зарегистрированы 1602 случая коронавируса, за сутки поставлено 36 диагнозов. Из новых случаев: 17 человек обследованы как поступившие в стационар с ОРВИ и пневмониями, из круга контактных лиц с ранее заболевшими коронавирус подтвердился у 16 человек, еще три человека прибыли из Москвы и Московской области.
На стационарном лечении в области сейчас находятся 609 человек, в том числе шесть пациентов на аппаратах ИВЛ и 99 человек – на кислородной поддержке.
"Суммарно в Ивановской области выздоровели 516 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, сегодня ожидается большая выписка. 17 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Информация об одном из случаев появилась в минувшие выходные: это пациент 37 лет из Приволжского района. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии", - сообщают власти региона.
Ранее сообщалось, что 19 мая COVID-19 подтвердился у шести медработников в Ивановской области, 16 мая коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 медицинских работников региона, на 15 мая за сутки такой диагноз был подтвержден 22 медработникам, 14 из которых – из хирургического отделения Шуйской райбольницы. По данным на 8 мая, за сутки COVID-19 был подтвержден у 22 медработников Шуйской и Тейковской районных больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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