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2020-05-25T16:25
https://ria.ru/20200525/1571963818.html
Липецкие власти будут искать источник утечки высказываний губернатора
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РИА Новости

Липецкие власти будут искать источник утечки высказываний губернатора

16:25 25.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкИгорь Артамонов
Игорь Артамонов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Игорь Артамонов. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Администрация Липецкой области постарается выяснить, как и почему запись с заседания регионального оперативного штаба по коронавирусу с высказываниями губернатора попала в интернет, сообщил РИА Новости в понедельник начальник отдела освещения деятельности обладминистрации Михаил Шаршаков.
Ранее в Telegram-канале депутата Липецкого облсовета Олега Хомутинникова появилась аудиозапись, на которой человек, голос которого похож на голос губернатора Игоря Артамонова, беседует, предположительно, со своим заместителем Александром Ильиным. Губернатор заявляет, что некие цифры "надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают", призывает "не подставлять субъект". По данным Хомутинникова, речь идет о цифрах по коронавирусу. Он не пояснил, откуда у него аудиозапись. Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
"Это внутренний вопрос. Будет проведено какое-то внутреннее расследование, проверка… Определенные действия будут предприняты, но какие, я пока затрудняюсь сказать", - ответил Шаршаков на вопрос РИА Новости, предпримет ли руководство области какие-то меры, чтобы выяснить, кто и почему стал источником утечки.
Это уже не первый раз, когда аудиозапись с высказываниями Артамонова на совещаниях "сливают" в интернет. Так, в начале мая в Telegram-канале Чернозем появилась аудиозапись с обсуждением дезинфекции Липецка. Голос, похожий на голос главы города Евгении Уваркиной, предлагает использовать дезинфицирующее средство, действующее по "принципу тумана" и имеющее "очень большое покрытие". Голос, похожий на голос Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей". В администрации Липецкой области РИА Новости пояснили, что аудиозапись является вырванным из контекста фрагментом совещания месячной давности, от массовой дезинфекции и химикатов в итоге отказались из-за большого расхода дезинфицирующего раствора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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