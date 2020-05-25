Липецкие власти будут искать источник утечки высказываний губернатора

"Это внутренний вопрос. Будет проведено какое-то внутреннее расследование, проверка… Определенные действия будут предприняты, но какие, я пока затрудняюсь сказать", - ответил Шаршаков на вопрос РИА Новости, предпримет ли руководство области какие-то меры, чтобы выяснить, кто и почему стал источником утечки.