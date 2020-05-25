Кузнецова рассказала о жившей в медцентре девочке

Ранее в апреле в пресс-службе департамента труда и социальной защиты Москвы сообщали агентству, что рассматривается возможность передачи ребенка в семью родственников или замещающую семью. На тот момент ребенок продолжал оставаться в перинатальном центре, где она находилась с самого рождения.