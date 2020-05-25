Кузнецова рассказала о жившей в медцентре девочке

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова надеется, что девочка, покинувшая перинатальный центр, в котором она жила с рождения, теперь обретёт нормальную жизнь с заботой и друзьями.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сказала РИА Новости, что девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы, у нее все хорошо.
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"Для малышки, которая пять лет провела в медицинском учреждении, наконец, закончился этот длительный и тягостный "карантин". Хотя заточение по воле родителей маленькой девочки в течение пяти лет даже так назвать нельзя. Сейчас она уже покинула больничные стены, оформлены все документы, малышка, наконец, с теми, кто ее будет любить, заботиться, начнётся нормальная детская жизнь с друзьями и общением со сверстниками", - написала Кузнецова в своём Instagram.
Ранее в апреле в пресс-службе департамента труда и социальной защиты Москвы сообщали агентству, что рассматривается возможность передачи ребенка в семью родственников или замещающую семью. На тот момент ребенок продолжал оставаться в перинатальном центре, где она находилась с самого рождения.
Кроме того, ранее уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что девочке подобрали замещающую семью, все документы оформят после карантина.
В начале февраля Пресненский суд Москвы удовлетворил иск органов опеки и ограничил в правах родителей девочки Татьяну Максимову и Юрия Зинкина, а также постановил взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода.