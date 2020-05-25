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2020-05-25T16:23
https://ria.ru/20200525/1571963668.html
ТПП предложила обязать банки объяснять отказ компаниям в кредите под 2%
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РИА Новости

ТПП предложила обязать банки объяснять отказ компаниям в кредите под 2%

16:23 25.05.2020
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Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил председателю правительства Михаилу Мишустину ряд предложений по кредитной программе на поддержку занятости под 2%, в частности, предлагается обязать банки объяснять заемщикам причину отказа при обращении за таким кредитом.
Раннее президент РФ Владимир Путин предложил с 1 июня запустить спецкредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство.
"В отношении кредитной программы на поддержку занятости под 2% … обязать банки объяснять заемщикам причину отказа при обращении для получения кредитно-финансовых мер государственной поддержки", - говорится в предложениях палаты по восстановлению экономики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, ТПП предлагает разрешить участие в программе всем предприятиям, зарегистрированным до 1 марта 2020 года, всем некоммерческим организациям и общественным (отраслевым) объединениям предпринимателей. При этом, по мнению организации, необходимо учитывать на протяжении действия кредита общую численность сотрудников, а не персональный состав.
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ТПП полагает, что нужно разрешить совмещать участие в "программе 0%" и "программе 2%" по кредитам на выплату зарплаты, а также установить конкретный и минимальный перечень документов по обеим программам для предоставления заемщиком в банк. Также палата предлагает предусмотреть возможность выплаты кредита под 2% с рассрочкой до шести месяцев в случае неисполнения требований по сохранению численности сотрудников и рассмотреть вопрос об укрупнении траншей выплат по программе 2% (не ежемесячно, а ежеквартально или одной суммой). А при расчете суммы кредита учитывать территориальные коэффициенты и надбавки, например, "северные".
Кроме того, палата указывает на необходимость уточнения ответственности по уплате НДФЛ и страховых взносов при расходовании средств по кредиту под 2%.
Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%. Впоследствии эта программа была распространена на средний и крупный бизнес.
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РоссияМихаил МишустинТоргово-промышленная палата РФВладимир ПутинЭкономика
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