ТПП предложила обязать банки объяснять отказ компаниям в кредите под 2%

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил председателю правительства Михаилу Мишустину ряд предложений по кредитной программе на поддержку занятости под 2%, в частности, предлагается обязать банки объяснять заемщикам причину отказа при обращении за таким кредитом.

Раннее президент РФ Владимир Путин предложил с 1 июня запустить спецкредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство.

"В отношении кредитной программы на поддержку занятости под 2% … обязать банки объяснять заемщикам причину отказа при обращении для получения кредитно-финансовых мер государственной поддержки", - говорится в предложениях палаты по восстановлению экономики, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, ТПП предлагает разрешить участие в программе всем предприятиям, зарегистрированным до 1 марта 2020 года, всем некоммерческим организациям и общественным (отраслевым) объединениям предпринимателей. При этом, по мнению организации, необходимо учитывать на протяжении действия кредита общую численность сотрудников, а не персональный состав.

ТПП полагает, что нужно разрешить совмещать участие в "программе 0%" и "программе 2%" по кредитам на выплату зарплаты, а также установить конкретный и минимальный перечень документов по обеим программам для предоставления заемщиком в банк. Также палата предлагает предусмотреть возможность выплаты кредита под 2% с рассрочкой до шести месяцев в случае неисполнения требований по сохранению численности сотрудников и рассмотреть вопрос об укрупнении траншей выплат по программе 2% (не ежемесячно, а ежеквартально или одной суммой). А при расчете суммы кредита учитывать территориальные коэффициенты и надбавки, например, "северные".

Кроме того, палата указывает на необходимость уточнения ответственности по уплате НДФЛ и страховых взносов при расходовании средств по кредиту под 2%.