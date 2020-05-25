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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T16:23
https://ria.ru/20200525/1571963624.html
В Ухане за десять дней провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445003_0:0:2736:1540_1036x0_80_0_0_c1528712e871e8df2594a52c3fddfdfa.jpg
РИА Новости

В Ухане за десять дней провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус

16:23 25.05.2020
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© REUTERS / China Daily CDICМедсестры в защитных масках на праздновании Международного дня медицинской сестры в Ухане, Китай
Медсестры в защитных масках на праздновании Международного дня медицинской сестры в Ухане, Китай
© REUTERS / China Daily CDIC
Медсестры в защитных масках на праздновании Международного дня медицинской сестры в Ухане, Китай . Архивное фото
ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. Власти китайского города Ухань за 10 дней провели свыше 6,5 миллиона тестов в рамках массового скрининга населения города на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные городского комитета по вопросам здравоохранения.
Оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй, который стал очагом коронавирусной инфекции, дал указание в течение 10 дней провести скрининг всего населения на COVID-19, после того как в городе были выявлены новые случаи заражения. Массовое тестирование началось 14 мая.
Сообщается, что в период с 14 мая по 23 мая в городе с населением около 10 миллионов человек в общей сложности провели 6 774 093 теста на COVID-19.
Рекордное количество тестов за один день было сделано 22 мая - свыше 1,47 миллиона.
До начала массового скрининга в городе за все время эпидемии было проведено 3 миллиона тестов.
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Массовое тестирование является бесплатным и добровольным. В первую очередь проводилось тестирование жителей районов, где ранее были очаги заражения, районов, где проживали люди пожилого возраста, районов с большой плотностью населения, а также жителей, которые ранее никогда его не делали.
В Ухане 9 мая впервые после 4 апреля был выявлен новый случай заражения коронавирусом, а также 16 бессимптомных носителей, при этом все случаи – локальные, через сутки у пятерых их них проявились клинические признаки болезни, они были переквалифицированы в подтвержденные случаи. После этого уровень эпидемиологической угрозы района Дунсиху повысили с низкого до среднего.
Ухань 18 апреля был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.
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Власти Китая 8 апреля полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из Уханя, который из-за вспышки коронавируса на протяжении 76 дней был отрезан от внешнего мира. Транспортное сообщение с городом было полностью приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускали автобусы и водный транспорт, не функционировали аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям было запрещено покидать город без особого разрешения.
За все время эпидемии в Ухане было выявлено 50 340 случаев заражения, 3 869 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйКитайУханьВ мире
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