Число умерших пациентов с COVID-19 в Саратовской области выросло до 25

САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости. Общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области увеличилось до 25, последние три случая связаны со смертью женщин в возрасте старше 80 лет, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 2516 случаев коронавируса, в том числе 98 за последние сутки. Выздоровели 812 человек. К 24 мая сообщалось о 20 случаях смерти пациентов с COVID-19 в регионе.
"На сегодняшний день 25 пациентов скончались от новой коронавирусной инфекции. Трое новых пациентов - это женщины в возрасте старше 80 лет, у которых было достаточно выраженное поражение легочной ткани, что и послужило причиной смерти от пневмонии на фоне новой коронавирусной инфекции", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Шувалов также сообщил, что в настоящее время 844 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся в стационаре, из них 708 пациентов болеют пневмонией, включая 82 пациентов на кислородной поддержке и 62 пациентов, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких. По его словам, на амбулаторном лечении в условиях домашней самоизоляции находятся 762 пациента с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.