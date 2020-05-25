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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T16:22
https://ria.ru/20200525/1571963242.html
Число умерших пациентов с COVID-19 в Саратовской области выросло до 25
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277046_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_92d5689cf80ccda4fc63336aa6bbf2c1.jpg
РИА Новости

Число умерших пациентов с COVID-19 в Саратовской области выросло до 25

16:21 25.05.2020 (обновлено: 16:22 25.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости. Общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области увеличилось до 25, последние три случая связаны со смертью женщин в возрасте старше 80 лет, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 2516 случаев коронавируса, в том числе 98 за последние сутки. Выздоровели 812 человек. К 24 мая сообщалось о 20 случаях смерти пациентов с COVID-19 в регионе.
"На сегодняшний день 25 пациентов скончались от новой коронавирусной инфекции. Трое новых пациентов - это женщины в возрасте старше 80 лет, у которых было достаточно выраженное поражение легочной ткани, что и послужило причиной смерти от пневмонии на фоне новой коронавирусной инфекции", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Шувалов также сообщил, что в настоящее время 844 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся в стационаре, из них 708 пациентов болеют пневмонией, включая 82 пациентов на кислородной поддержке и 62 пациентов, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких. По его словам, на амбулаторном лечении в условиях домашней самоизоляции находятся 762 пациента с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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