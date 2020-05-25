Число умерших пациентов с COVID-19 в Саратовской области выросло до 25

"На сегодняшний день 25 пациентов скончались от новой коронавирусной инфекции. Трое новых пациентов - это женщины в возрасте старше 80 лет, у которых было достаточно выраженное поражение легочной ткани, что и послужило причиной смерти от пневмонии на фоне новой коронавирусной инфекции", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.