В Израиле откроются театры и концертные залы

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. С 14 июня в Израиле разрешено проведение театральных представлений и концертов в закрытых помещениях, сообщает Министерство туризма страны.

При этом на зрителей, и работников культурного комплекса распространяются правила Министерства здравоохранения страны.

Все посетители культурного учреждения должны соблюдать социальную дистанцию два метра, правила личной гигиены и обязательно носить маски. При входе в здание у них измеряют температуру.

Продажа билетов на спектакли и концерты будет осуществлять исключительно онлайн.

Между группами лиц, купивших билеты, должно сохраняться одно свободное место, при этом максимальная заполняемость зала не должна превышать 75 процентов.

Все театральные постановки и концерты будут проводиться без антрактов.