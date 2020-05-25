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Туризм
2020-05-25T17:04
https://ria.ru/20200525/1571963216.html
В Израиле откроются театры и концертные залы
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РИА Новости

В Израиле откроются театры и концертные залы

17:04 25.05.2020
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© Фото : Министерство туризма Израиля / Dana FriedlanderОперный театр в Тель-Авиве
Оперный театр в Тель-Авиве
© Фото : Министерство туризма Израиля / Dana Friedlander
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. С 14 июня в Израиле разрешено проведение театральных представлений и концертов в закрытых помещениях, сообщает Министерство туризма страны.
При этом на зрителей, и работников культурного комплекса распространяются правила Министерства здравоохранения страны.
Все посетители культурного учреждения должны соблюдать социальную дистанцию два метра, правила личной гигиены и обязательно носить маски. При входе в здание у них измеряют температуру.
Продажа билетов на спектакли и концерты будет осуществлять исключительно онлайн.
Между группами лиц, купивших билеты, должно сохраняться одно свободное место, при этом максимальная заполняемость зала не должна превышать 75 процентов.
Все театральные постановки и концерты будут проводиться без антрактов.
"Израиль славится событийным туризмом. У нас всегда проходит множество фестивалей, театральных постановок и концертов, в которых участвуют наши артисты и мировые звезды первой величины", — комментирует Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.
Тель-Авив
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