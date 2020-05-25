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2020-05-25T16:19
https://ria.ru/20200525/1571963104.html
В ЛНР рассказали о повестке переговоров подгруппы по Донбассу
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РИА Новости

В ЛНР рассказали о повестке переговоров подгруппы по Донбассу

16:19 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоРодион Мирошник
Родион Мирошник
© РИА Новости / Алексей Куденко
Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Подгруппа по безопасности на заседании, запланированном на вторник в формате видеоконференции, попытается согласовать новые участки разведения сил и средств в Донбассе и дополнительные меры по стабилизации режима прекращения огня, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Видеоконференции подгрупп и контактной группы по Донбассу запланированы на 26 и 27 мая.
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"На 26 мая запланированы заседания четырех рабочих групп. В повестке группы по вопросам безопасности вопросы согласования новых участков разведения сил и средств, согласование дополнительных мер по установлению стабильного режима прекращения огня и согласование мер по противоминной деятельности", - сказал Мирошник.
По словам собеседника агентства, политическая подгруппа рассмотрит вопросы закрепления особого статуса в конституции Украины и интеграции "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Гуманитарная подгруппа, добавил Мирошник, будет работать над списками на обмен удерживаемых лиц и вопросами открытия дополнительных КПП на линии соприкосновения, а экономическая подгруппа будет обсуждать вопросы возможностей социально-экономического сотрудничества сторон конфликта, погашения задолженности по выплатам пенсионерам, проживающим на территории самопровозглашенных республик Донбасса.
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Мирошник отметил, что итоги консультаций подгрупп подведут 27 мая на заседании контактной группы.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. Двадцать девятого октября 2019 года стороны возобновили отвод сил в Золотом, девятого ноября - в Петровском. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил у Золотого. Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили разведение сил у Петровского.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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