В ЛНР рассказали о повестке переговоров подгруппы по Донбассу

Видеоконференции подгрупп и контактной группы по Донбассу запланированы на 26 и 27 мая.

В ЛНР сообщили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения

В ЛНР сообщили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения

"На 26 мая запланированы заседания четырех рабочих групп. В повестке группы по вопросам безопасности вопросы согласования новых участков разведения сил и средств, согласование дополнительных мер по установлению стабильного режима прекращения огня и согласование мер по противоминной деятельности", - сказал Мирошник.