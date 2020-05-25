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2020-05-25T19:53
https://ria.ru/20200525/1571963052.html
Число пострадавших от штормового ветра в Екатеринбурге возросло до трех
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РИА Новости

Число пострадавших от штормового ветра в Екатеринбурге возросло до трех

16:19 25.05.2020 (обновлено: 19:53 25.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСломанное дерево после ураганного ветра в Свердловской области
Сломанное дерево после ураганного ветра в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Еще два человека в Свердловской области пострадали в результате обрушившегося на регион штормового ветра, сообщает региональный главк МЧС.
Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в регионе вечером в понедельник. Как заявляли РИА Новости в горздраве, травму головы получил мужчина в Академическом микрорайоне Екатеринбурга.
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"В городе Полевском на улице 2-ой микрорайон от поваленных веток пострадала женщина, в бессознательном состоянии доставлена в больницу. В Екатеринбурге в переулке Низовом на строительной площадке ветром повалило козловой кран. В результате происшествия пострадал крановщик, госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении МЧС.
В ведомстве отметили, что в уральской столице зафиксированы десятки случаев падения деревьев, повреждены десятки автомобилей, кровли строений, конструктивные элементы одного балкона жилого дома. Силы и средства МЧС и муниципальных образований функционируют в режиме повышенной готовности.
Ранее в пресс-службе "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" РИА Новости сообщили, что без электроснабжения остались порядка 16 тысяч человек.
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