Число пострадавших от штормового ветра в Екатеринбурге возросло до трех

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Еще два человека в Свердловской области пострадали в результате обрушившегося на регион штормового ветра, сообщает региональный главк МЧС.
Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в регионе вечером в понедельник. Как заявляли РИА Новости в горздраве, травму головы получил мужчина в Академическом микрорайоне Екатеринбурга.
"В городе Полевском на улице 2-ой микрорайон от поваленных веток пострадала женщина, в бессознательном состоянии доставлена в больницу. В Екатеринбурге в переулке Низовом на строительной площадке ветром повалило козловой кран. В результате происшествия пострадал крановщик, госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении МЧС.
В ведомстве отметили, что в уральской столице зафиксированы десятки случаев падения деревьев, повреждены десятки автомобилей, кровли строений, конструктивные элементы одного балкона жилого дома. Силы и средства МЧС и муниципальных образований функционируют в режиме повышенной готовности.
Ранее в пресс-службе "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" РИА Новости сообщили, что без электроснабжения остались порядка 16 тысяч человек.