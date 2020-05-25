Число пострадавших от штормового ветра в Екатеринбурге возросло до трех

Какие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.

Самые страшные стихийные бедствия XXI века Какие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.

"В городе Полевском на улице 2-ой микрорайон от поваленных веток пострадала женщина, в бессознательном состоянии доставлена в больницу. В Екатеринбурге в переулке Низовом на строительной площадке ветром повалило козловой кран. В результате происшествия пострадал крановщик, госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении МЧС.