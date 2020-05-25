Испанские ученые оценили риск распространения COVID-19 через кондиционеры

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Испанские ученые считают, что риск распространения коронавируса через системы кондиционирования крайне низок, сообщает издание Испанские ученые считают, что риск распространения коронавируса через системы кондиционирования крайне низок, сообщает издание Redaccion medica со ссылкой на исследователей Испанского общества охраны окружающей среды (SESA) и Испанского общества здоровья населения и управления здравоохранением (SESPAS).

Как отмечается, вероятность того, что вирус проникает в систему кондиционирования воздуха и распространяется через нее, невелика. Тем не менее ученые подчеркивают необходимость обеспечить высокое качество воздуха и его должную вентиляцию. По мнению исследователей, большинство систем кондиционирования соответствуют всем необходимым требованиям, что сводит риск передачи инфекции к минимуму.

Ученые также считают, что предположение о возможном размножении вируса в системе кондиционирования "лишено смысла", так как данный процесс не может происходить без проникновения в клетку человека.

При этом ученые признают, что данная проблема недостаточно изучена. В связи с этим они также расценивают утверждения о наличии высокого риска распространения инфекции через системы кондиционирования как "спекулятивные".

Использование кондиционеров в условиях пандемии считается опасным в ряде стран.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.