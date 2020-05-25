Испанские ученые оценили риск распространения COVID-19 через кондиционеры

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Испанские ученые считают, что риск распространения коронавируса через системы кондиционирования крайне низок, сообщает издание Redaccion medica со ссылкой на исследователей Испанского общества охраны окружающей среды (SESA) и Испанского общества здоровья населения и управления здравоохранением (SESPAS).
Как отмечается, вероятность того, что вирус проникает в систему кондиционирования воздуха и распространяется через нее, невелика. Тем не менее ученые подчеркивают необходимость обеспечить высокое качество воздуха и его должную вентиляцию. По мнению исследователей, большинство систем кондиционирования соответствуют всем необходимым требованиям, что сводит риск передачи инфекции к минимуму.
Ученые также считают, что предположение о возможном размножении вируса в системе кондиционирования "лишено смысла", так как данный процесс не может происходить без проникновения в клетку человека.
При этом ученые признают, что данная проблема недостаточно изучена. В связи с этим они также расценивают утверждения о наличии высокого риска распространения инфекции через системы кондиционирования как "спекулятивные".
Использование кондиционеров в условиях пандемии считается опасным в ряде стран.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.