В Вологодской области безработных привлекают к общественным работам

"На сегодня у нас подтвердили участие в организации общественных работ 152 работодателя, они готовы принять 2,4 тысячи человек. И сегодня 25 мая по факту приступили к работе 77 человек, из них 31 человек – в Череповце в курьерских службах, 27 человек в лесопромышленном предприятии и пятеро на сельскохозяйственные работы в Вожегодском районе. Ещё девять человек пошли работать в Вологде к индивидуальному предпринимателю на пошив санитарных масок и пятеро в Великом Устюге и в Соколе", - уточнил Белов.