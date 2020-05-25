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Вологодская область
2020-05-25T16:26
https://ria.ru/20200525/1571962784.html
В Вологодской области безработных привлекают к общественным работам
https://cdn24.img.ria.ru/images/152510/94/1525109480_0:209:1999:1333_1036x0_80_0_0_3ccda5280f7ba2697647f6789c7fc8af.jpg
РИА Новости

В Вологодской области безработных привлекают к общественным работам

16:15 25.05.2020 (обновлено: 16:26 25.05.2020)
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© Depositphotos / xloadВологодский Кремль
Вологодский Кремль
© Depositphotos / xload
ВОЛОГДА, 25 мая – РИА Новости. В Вологодской области 77 безработных приступили к общественным работам, часть оплаты за которые возьмет на себя бюджет Вологодской области, сообщил на оперативном совещании в правительстве области начальник департамента труда и занятости Олег Белов.
"На сегодня у нас подтвердили участие в организации общественных работ 152 работодателя, они готовы принять 2,4 тысячи человек. И сегодня 25 мая по факту приступили к работе 77 человек, из них 31 человек – в Череповце в курьерских службах, 27 человек в лесопромышленном предприятии и пятеро на сельскохозяйственные работы в Вожегодском районе. Ещё девять человек пошли работать в Вологде к индивидуальному предпринимателю на пошив санитарных масок и пятеро в Великом Устюге и в Соколе", - уточнил Белов.
Он пояснил, что работодатели могут привлекать безработных из числа зарегистрированных в центрах занятости на 129 видов общественных работ, утвержденных ранее постановлением правительства региона. Помимо предприятий и индивидуальных предпринимателей, временные общественные работы будут организованы в муниципальных и казенных бюджетных организациях.
По словам Белова, все работодатели получат субсидии из расчета 12,1 тысячи рублей на одного работника в месяц, включая районный коэффициент и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Всего в бюджете области запланировано свыше 87 миллионов рублей для оплаты общественных работ, они рассчитаны на временную занятость около 5 тысяч человек.
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