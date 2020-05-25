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Культура
2020-05-25T16:28
https://ria.ru/20200525/1571962722.html
Дибров сдержал клятву перед Малышевой
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РИА Новости

Дибров сдержал клятву перед Малышевой

16:14 25.05.2020 (обновлено: 16:28 25.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Дибров
Телеведущий Дмитрий Дибров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что выполнил данное Елене Малышевой обещание бросить курить.
Как заявил Дибров в эфире программы "Звезды сошлись" на канале НТВ, он решил отказаться от пагубной привычки после госпитализации в феврале этого года.
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По его словам, Малышева всегда говорила ему, что если он хочет побывать у своих детей на свадьбе, то ему нужно начать вести здоровый образ жизни.
"Для этой цели бросай курить, Дибров!" — процитировал ее телеведущий.
Он добавил, что долгое время не мог пересилить себя. Однако после перенесенного зимой Дибровым микроинсульта медики предупредили его о возможных последствиях вредной привычки. Они подчеркнули, что после первого инсульта велика вероятность снова попасть в клинику с тем же диагнозом.
"Скажите, нам не убирать пока вашу коечку больничную? Вы еще к нам вернетесь? Или все-таки вы бросите курить?" — спросили медики Диброва.
После этого он сказал Малышевой, что намерен отказаться от сигарет, и сдержал обещание. Телеведущий также перестал употреблять алкоголь.
Как отметил Дибров, теперь он ежедневно измеряет давление.
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922641423
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