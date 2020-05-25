Лидер Приднестровья призвал выявить всех носителей коронавируса

ТИРАСПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на заедании оперштаба в понедельник заявил о необходимости максимальной выявляемости носителей коронавируса , сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

"Нам важно не продемонстрировать малое число заболевших, а выявить всех носителей вируса, чтобы излечить их, не допустить распространения инфекции", – приводит пресс-служба слова Красносельского.

Он призвал задействовать в полной мере лабораторное тестирование, экспресс-диагностирование и возможности компьютерной томографии. Глава ПМР напомнил, что представителями бизнес-сообщества республики в качестве гуманитарной помощи приобретено значительное число экспресс-тестов. В наличии было 40 тысяч единиц. Еще 10 тысяч находятся в пути. Их доставку ожидают в ближайшее время. Использовано на данный момент около 23 тысяч единиц.

Лидер Приднестровья призвал не экономить эти важные с точки зрения диагностики инструменты (не допуская расточительства и бесконтрольности) и нацелил минздрав на своевременность дальнейшего обеспечения необходимыми средствами диагностики, защиты и лечения. "Потребность необходимо постоянно мониторить, заблаговременно формировать заявку, искать производителей и поставщиков с тем, чтобы не допустить опасного дефицита", - подчеркнул Красносельский.

В Приднестровье до 1 июня введен режим чрезвычайного положения. По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 878 приднестровцев, 35 человека скончались, 484 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР , опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии . В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.