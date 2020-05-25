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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T16:13
https://ria.ru/20200525/1571962672.html
Лидер Приднестровья призвал выявить всех носителей коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

Лидер Приднестровья призвал выявить всех носителей коронавируса

16:13 25.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на заедании оперштаба в понедельник заявил о необходимости максимальной выявляемости носителей коронавируса, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
"Нам важно не продемонстрировать малое число заболевших, а выявить всех носителей вируса, чтобы излечить их, не допустить распространения инфекции", – приводит пресс-служба слова Красносельского.
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Он призвал задействовать в полной мере лабораторное тестирование, экспресс-диагностирование и возможности компьютерной томографии. Глава ПМР напомнил, что представителями бизнес-сообщества республики в качестве гуманитарной помощи приобретено значительное число экспресс-тестов. В наличии было 40 тысяч единиц. Еще 10 тысяч находятся в пути. Их доставку ожидают в ближайшее время. Использовано на данный момент около 23 тысяч единиц.
Лидер Приднестровья призвал не экономить эти важные с точки зрения диагностики инструменты (не допуская расточительства и бесконтрольности) и нацелил минздрав на своевременность дальнейшего обеспечения необходимыми средствами диагностики, защиты и лечения. "Потребность необходимо постоянно мониторить, заблаговременно формировать заявку, искать производителей и поставщиков с тем, чтобы не допустить опасного дефицита", - подчеркнул Красносельский.
В Приднестровье до 1 июня введен режим чрезвычайного положения. По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 878 приднестровцев, 35 человека скончались, 484 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вадим КрасносельскийВОЗРумынияМолдавияСССРВ мире
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