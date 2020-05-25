В Минприроды рассказали, когда откроют национальные парки

"Я думаю, что конец июня, скорее всего. Здесь главное не сорваться и не торопиться. Многое поменялось в привычках людей", - сказал Кобылкин во время акции "Сад памяти".

Как уточнил министр, в этом году потребность во внутреннем туризме будет расти, как и в предыдущие годы, и открывать нацпарки надо будет постепенно и со всеми мерами предосторожности.