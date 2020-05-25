В Минприроды рассказали, когда откроют национальные парки

ВОЛОКОЛАМСК, 25 мая - РИА Новости. Заповедные территории, скорее всего, будут открыты для посещения в конце июня, сообщил журналистам глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.
Охраняемые природные территории были закрыты в конце марта из-за пандемии коронавируса.
"Я думаю, что конец июня, скорее всего. Здесь главное не сорваться и не торопиться. Многое поменялось в привычках людей", - сказал Кобылкин во время акции "Сад памяти".
Как уточнил министр, в этом году потребность во внутреннем туризме будет расти, как и в предыдущие годы, и открывать нацпарки надо будет постепенно и со всеми мерами предосторожности.
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