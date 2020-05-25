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Туризм
2020-05-25T16:15
https://ria.ru/20200525/1571962637.html
В Минприроды рассказали, когда откроют национальные парки
https://cdn24.img.ria.ru/images/155986/89/1559868984_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_de576df2551509b568edbe6a2ae1bcef.jpg
РИА Новости

В Минприроды рассказали, когда откроют национальные парки

16:13 25.05.2020 (обновлено: 16:15 25.05.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНациональный природный парк"Ленские столбы" в Якутии
Национальный природный паркЛенские столбы в Якутии
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Национальный природный парк"Ленские столбы" в Якутии. Архивное фото
ВОЛОКОЛАМСК, 25 мая - РИА Новости. Заповедные территории, скорее всего, будут открыты для посещения в конце июня, сообщил журналистам глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.
Охраняемые природные территории были закрыты в конце марта из-за пандемии коронавируса.
"Я думаю, что конец июня, скорее всего. Здесь главное не сорваться и не торопиться. Многое поменялось в привычках людей", - сказал Кобылкин во время акции "Сад памяти".
Как уточнил министр, в этом году потребность во внутреннем туризме будет расти, как и в предыдущие годы, и открывать нацпарки надо будет постепенно и со всеми мерами предосторожности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмТуризмКоронавирус в РоссииРоссияНовости - ТуризмМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дмитрий Кобылкин
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