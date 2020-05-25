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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T16:09
https://ria.ru/20200525/1571962468.html
В Мурманской области рассказали о ситуации с выплатами медикам
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РИА Новости

В Мурманской области рассказали о ситуации с выплатами медикам

16:09 25.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
МУРМАНСК, 25 мая – РИА Новости. Мурманским медикам, работающим с коронавирусными больными, выплатили почти 73 миллиона рублей, однако губернатор Андрей Чибис поручил провести служебные проверки в медучреждениях, где зафиксированы нарушения по выплатам, сообщил оперштаб региона.
"Врачи, медсёстры и персонал медучреждений региона, который работает с пациентами с COVID-19, получили стимулирующие выплаты. В Мурманской области доплаты за факт работы с коронавирусом дошли 2167 медикам. Им предоставлена федеральная и/или региональная дополнительная выплата за работу и за тот риск, на который они идут, оказывая помощь", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
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Отмечается, что работа по назначенным медикам выплатам продолжается, обрабатывается каждое обращение, поступающее от персонала медучреждений региона. "Также губернатор Андрей Чибис поручил провести служебные проверки в отношении руководителей тех больниц, где зафиксированы нарушения по выплатам", - сообщили в оперштабе.
На оперативном совещании в понедельник утром губернатор поручил провести проверки там, где главврачи не учли всех медработников, работавших с коронавирусными больными и привлечь их к дисциплинарной ответственности. "Точно по выговору должны получить", - заявил Чибис.
Кроме того, в Мурманской области расширен перечень специалистов, которые получают доплату за счёт средств регионального бюджета, в него входят работники лабораторий, патологоанатомы, водители скорой помощи, уборщицы и другие.
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Врачам и медперсоналу, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией, предназначены доплаты за выполнение особо важных работ. Выплаты являются единовременными, осуществляются в полном размере по занятой ставке независимо от количества смен и часов, за риск работы с больными коронавирусом.
"После внесения в федеральное постановление №484 изменений нашими подведомственными учреждениями были сделаны перерасчёты, проверены первичные документы и доведены указанные доплаты работникам. Совокупно на текущий момент в Мурманской области выплачено 72,7 миллиона рублей 2167 работникам подведомственных медицинских организаций", – приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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