Военная полиция России начала сопровождение гражданских колонн в Идлибе

Россия и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Архивное фото

Россия и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Российская военная полиция с понедельника начала сопровождать колонны гражданского транспорта на участке стратегически важной трассы М-4 в сирийском Российская военная полиция с понедельника начала сопровождать колонны гражданского транспорта на участке стратегически важной трассы М-4 в сирийском Идлибе , сообщает Центр по примирению (ЦПВС).

"Благодаря совместной работе ЦПВС с местными администрациями в сирийских провинциях Эль-Ракка и Эль-Хасеке с 25 мая организованно сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Исса и Тель-Тамр (дистанция более 160 километров)", - сказано в релизе.

Ранее для мониторинга перемирия на участке трассы М-4 в Заевфратье проходило только российско-турецкое патрулирование. Мирные люди вынуждены были ездить объездными дорогами, при этом расстояние между указанными населенными пунктами увеличивалось более чем вдвое, до 350 километров.

Колонны на земле сопровождает военная полиция, а с воздуха ситуацию отслеживают российские беспилотники.