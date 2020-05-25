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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-25T16:09
https://ria.ru/20200525/1571962373.html
Военная полиция России начала сопровождение гражданских колонн в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571016942_0:149:1233:843_1036x0_80_0_0_c7895d483883eed6c059527532ca7ecb.jpg
РИА Новости

Военная полиция России начала сопровождение гражданских колонн в Идлибе

16:09 25.05.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссия и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Россия и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
© РИА Новости / РИА Новости
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Россия и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Российская военная полиция с понедельника начала сопровождать колонны гражданского транспорта на участке стратегически важной трассы М-4 в сирийском Идлибе, сообщает Центр по примирению (ЦПВС).
"Благодаря совместной работе ЦПВС с местными администрациями в сирийских провинциях Эль-Ракка и Эль-Хасеке с 25 мая организованно сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Исса и Тель-Тамр (дистанция более 160 километров)", - сказано в релизе.
Ранее для мониторинга перемирия на участке трассы М-4 в Заевфратье проходило только российско-турецкое патрулирование. Мирные люди вынуждены были ездить объездными дорогами, при этом расстояние между указанными населенными пунктами увеличивалось более чем вдвое, до 350 километров.
Колонны на земле сопровождает военная полиция, а с воздуха ситуацию отслеживают российские беспилотники.
Сопровождение гражданского транспорта будет проводиться ежедневно во встречных направлениях от Айн-Иссы и Тель-Тамра.
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
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