Коронавирус подтвердили у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключенных

"На сегодняшний день количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных COVID-19, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных составляет 238 случаев, среди сотрудников и работников ведомства – 980 случаев", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, выздоровели 87 заключенных и 405 сотрудников УИС. Всего в учреждениях проведено более 52 тысяч лабораторных исследований на COVID, из них более 24 тысяч проведено в лабораториях УИС.