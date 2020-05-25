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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T16:14
https://ria.ru/20200525/1571962293.html
Коронавирус подтвердили у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключенных
https://cdn21.img.ria.ru/images/152862/78/1528627813_0:59:1437:867_1036x0_80_0_0_92e4edccbfda7a83c129e28354864417.jpg
РИА Новости

Коронавирус подтвердили у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключенных

16:06 25.05.2020 (обновлено: 16:14 25.05.2020)
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗначок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключенных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"На сегодняшний день количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных COVID-19, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных составляет 238 случаев, среди сотрудников и работников ведомства – 980 случаев", - сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, выздоровели 87 заключенных и 405 сотрудников УИС. Всего в учреждениях проведено более 52 тысяч лабораторных исследований на COVID, из них более 24 тысяч проведено в лабораториях УИС.
Также ведомство сообщает, что у заключенных в 47 регионах РФ коронавируса не обнаружено.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Ранее, 14 мая, сообщалось о 617 зараженных сотрудниках и 145 арестантах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Общество
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