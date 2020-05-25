Коронавирус подтвердили у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключенных

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключенных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"На сегодняшний день количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных COVID-19, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных составляет 238 случаев, среди сотрудников и работников ведомства – 980 случаев", - сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, выздоровели 87 заключенных и 405 сотрудников УИС. Всего в учреждениях проведено более 52 тысяч лабораторных исследований на COVID, из них более 24 тысяч проведено в лабораториях УИС.
Также ведомство сообщает, что у заключенных в 47 регионах РФ коронавируса не обнаружено.
Ранее, 14 мая, сообщалось о 617 зараженных сотрудниках и 145 арестантах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.