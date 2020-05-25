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2020-05-25T16:06
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Крупнейший в мире контейнеровоз прошел через Суэцкий канал
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РИА Новости

Крупнейший в мире контейнеровоз прошел через Суэцкий канал

16:06 25.05.2020
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© РИА Новости / Надим ЗуауиСуэцкий канал
Суэцкий канал
© РИА Новости / Надим Зуауи
Суэцкий канал. Архивное фото
КАИР, 25 мая – РИА Новости. Самый большой в мире контейнеровоз HMM ALGECIRAS длиной 400 метров прошел в понедельник через Суэцкий канал, сообщила пресс-служба кабинета министров Египта.
Корабль вместимостью в почти 24 тысячи TEU (20-футовых контейнеров) был спущен на воду в апреле после завершения строительства компанией Samsung Heavy Industries. Длина корабля – 400 метров, ширина – 61 метр. Отмечается, что корабль построен с учетом новых норм по снижению выбросов углекислого газа.
"Крупнейший в мире контейнеровоз прошел через новое русло Суэцкого канала в ходе своего первого после спуска на воду рейса, следуя из порта Яньтянь в Китае в Роттердам в Нидерландах", - говорится в полученном РИА Новости сообщении.
За проходом корабля через канал следил глава администрации канала, адмирал Усама Рабиа, процесс контролировали самые опытные диспетчеры канала, которые обеспечили безопасность процесса.
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Согласно протоколу, применяемому к впервые проходящим через Суэцкий канал кораблям, руководство канала поднялось на борт контейнеровоза, поприветствовало его экипаж и вручило памятные подарки.
Адмирал Рабиа отметил, что в свете пандемии коронавируса были предприняты все необходимые меры предосторожности. По его словам, проходящим через канал кораблям предоставлены скидки ввиду беспрецедентной ситуации с вирусом.
Согласно заявлению компании HMM, на борту контейнеровоза, отправившегося в рейс 10 мая, 19 574 контейнера. Хотя корабль рассчитан на 24 тысячи контейнеров, полной загрузки компания старается избегать в качестве меры предосторожности. При этом находящийся на борту корабля груз считается крупнейшей грузовой поставкой в мире, цитирует газета Korea Herald сообщение компании.
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Суэцкий каналКитайРоттердамЕгипетВ мире
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