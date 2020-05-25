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Новости Подмосковья
2020-05-25T16:06
https://ria.ru/20200525/1571962195.html
Земельный контроль Подмосковья выявил борщевик на 2,6 тыс га земли
https://cdn24.img.ria.ru/images/152522/37/1525223776_0:92:3315:1957_1036x0_80_0_0_e9ab6e47fbbfe138465492df5a3992a9.jpg
РИА Новости

Земельный контроль Подмосковья выявил борщевик на 2,6 тыс га земли

16:06 25.05.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБорщевик
Борщевик
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Земельные инспекторы Московской области подтвердили наличие борщевика Сосновского на 2600 гектаров региональных земель, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
Всего земельные инспектора проверили более 380 земельных участков площадью 5,5 тысячи гектаров.
"В этом году земельные инспекторы муниципальных образований Подмосковья осмотрели порядка 5500 гектаров. Почти на 2600 гектаров из них подтвердилось наличие борщевика. Эти территории нуждаются в обработке гербицидами. Всего до конца года планируется провести осмотры более 40 тысяч гектаров земель, на которых есть риск произрастания борщевика. Для этого в программу "Проверки Подмосковья" для земельных инспекторов уже загружены данные по земельным участкам", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
По мнению специалистов, обрабатывать борщевик нужно, когда растение маленькое - не выше 30 сантиметров, тогда будет эффект. При этом, до конца лета обработку нужно успеть повторить еще два раза.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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