Земельный контроль Подмосковья выявил борщевик на 2,6 тыс га земли

"В этом году земельные инспекторы муниципальных образований Подмосковья осмотрели порядка 5500 гектаров. Почти на 2600 гектаров из них подтвердилось наличие борщевика. Эти территории нуждаются в обработке гербицидами. Всего до конца года планируется провести осмотры более 40 тысяч гектаров земель, на которых есть риск произрастания борщевика. Для этого в программу "Проверки Подмосковья" для земельных инспекторов уже загружены данные по земельным участкам", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.