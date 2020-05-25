ОНФ и "Мегафон" направили 20 тысяч смартфонов детям из малоимущих семей

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. К проекту Общероссийского народного фронта "Многодарю – компьютеры детям" присоединилась компания "Мегафон": в рамках акции взаимопомощи "Мы вместе" в российские школы направлены 20 тысяч смартфонов, которые позволят получить доступ к дистанционному обучению школьникам из малоимущих семей, сообщает пресс-служба К проекту Общероссийского народного фронта "Многодарю – компьютеры детям" присоединилась компания "Мегафон": в рамках акции взаимопомощи "Мы вместе" в российские школы направлены 20 тысяч смартфонов, которые позволят получить доступ к дистанционному обучению школьникам из малоимущих семей, сообщает пресс-служба ОНФ

Списки получателей смартфонов из 21 региона России сформированы ОНФ в партнерстве с Фондом общественного мониторинга развития системы образования "Национальные ресурсы образования". Смартфоны позволят детям полноценно участвовать в учебном процессе, в том числе в летних дистанционных программах, которые будут запущены в ряде регионов.

"Со старта акции взаимопомощи "Мы вместе" в ней приняли участие уже около 10 тысяч партнерских организаций. Мы рады, что компания "Мегафон" разделяет наши взгляды относительно доступной образовательной среды и помогает сделать дистанционное обучение более комфортным для 20 тысяч ребят", – приводится в сообщении коммнтарий замруководителя Исполкома ОНФ Дмитрия Поликанова.

Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом " Мегафона " Валентина Ватрак отметила, что формирование доступной цифровой образовательной среды – одна из ключевых целей благотворительной политики компании. "Акция "Мы вместе" начинается с каждого из нас, поэтому мы приглашаем социально ответственный бизнес также присоединиться к этому проекту и внести свой вклад в образование подрастающего поколения", – сказала она.

В рамках проекта ОНФ "Многодарю – компьютеры детям" штабы в 20 регионах России принимают технику от неравнодушных граждан и бизнеса. Ее проверяют IT-волонтеры, устанавливают необходимое ПО. После этого техника передается в нуждающиеся семьи с детьми.