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2020-05-25T16:02
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Крупную медиакомпанию в Новой Зеландии продали менее чем за доллар
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РИА Новости

Крупную медиакомпанию в Новой Зеландии продали менее чем за доллар

16:02 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Менее чем за 1$ продала австралийская новостная корпорация Nine Entertainment свою дочернюю новозеландскую компанию Stuff её генеральному директору Шинейд Буше, сообщается на сайте Stuff.
Компания Stuff является одной из крупнейших в Новой Зеландии, ей принадлежат такие издания, как Dominion Post, The Press и Sunday Star-Times, а также популярный новостной сайт Stuff.co.nz.
"Прямая выручка от продажи составит 1 новозеландский доллар (около 0,6 доллара США)", - сообщает компания.
Буше намерена передать компанию сотрудникам, разработав бизнес-модель, при которой те станут акционерами.
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"Сегодня компания Nine (Entertainment - ред.) подтверждает, что подписала соглашение о продаже Stuff Limited в рамках сделки, которая, как ожидается, завершится к 31 мая 2020 года", - сообщила австралийская компания. "Мы всегда говорили, что считаем, что Stuff должны владеть граждане Новой Зеландии, и мы твердо убеждены, что это лучший результат для конкуренции и потребителей в Новой Зеландии", - заявил генеральный директор Nine.
Число сотрудников Stuff составляет 900 человек, из них 400 – журналисты. В апреле сотрудники согласились на сокращение зарплаты на 15%, когда доходы от рекламы на фоне ситуации с коронавирусом резко упали.
Буше поблагодарила всех за поддержку в своем микроблоге в Twitter. "Я очень волновался по поводу объявления о смене владельца Stuff этим утром, поэтому было очень приятно получить такую большую поддержку", - написала она.
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