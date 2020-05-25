Крупную медиакомпанию в Новой Зеландии продали менее чем за доллар

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Менее чем за 1$ продала австралийская новостная корпорация Nine Entertainment свою дочернюю новозеландскую компанию Stuff её генеральному директору Шинейд Буше, сообщается на сайте Менее чем за 1$ продала австралийская новостная корпорация Nine Entertainment свою дочернюю новозеландскую компанию Stuff её генеральному директору Шинейд Буше, сообщается на сайте Stuff

Компания Stuff является одной из крупнейших в Новой Зеландии , ей принадлежат такие издания, как Dominion Post, The Press и Sunday Star-Times, а также популярный новостной сайт Stuff.co.nz.

"Прямая выручка от продажи составит 1 новозеландский доллар (около 0,6 доллара США)", - сообщает компания.

Буше намерена передать компанию сотрудникам, разработав бизнес-модель, при которой те станут акционерами.

"Сегодня компания Nine (Entertainment - ред.) подтверждает, что подписала соглашение о продаже Stuff Limited в рамках сделки, которая, как ожидается, завершится к 31 мая 2020 года", - сообщила австралийская компания. "Мы всегда говорили, что считаем, что Stuff должны владеть граждане Новой Зеландии, и мы твердо убеждены, что это лучший результат для конкуренции и потребителей в Новой Зеландии", - заявил генеральный директор Nine.

Число сотрудников Stuff составляет 900 человек, из них 400 – журналисты. В апреле сотрудники согласились на сокращение зарплаты на 15%, когда доходы от рекламы на фоне ситуации с коронавирусом резко упали.