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2020-05-25T16:02
https://ria.ru/20200525/1571961843.html
Следователи займутся видео с погромом мемориала в Черноголовке
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РИА Новости

Следователи займутся видео с погромом мемориала в Черноголовке

16:00 25.05.2020 (обновлено: 16:02 25.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мужчина в подмосковной Черноголовке разгромил мемориал Великой Отечественной войны, следователи проводят проверку, сообщает ГСУСК по Московской области.
В сети появилось видео, на котором мужчина, лицо которого скрыто капюшоном, напал на мемориал Великой Отечественной войны. Вандал ногами сломал венок в виде красной звезды и раскидал цветы, оставленные у мемориала.
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"Следственным отделом по городу Ногинску ГСУСК России по Московской области организована доследственная проверка по видеоролику, размещённому в социальных сетях, на котором изображено, как мужчина наносит повреждения возложенным к мемориалу Великой Отечественной Войны конструкциям и цветам, после чего скрывается с места", - говорится в сообщении.
Следователи вместе с сотрудниками полиции устанавливают личность мужчины с видео.
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ЧерноголовкаМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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