Следователи займутся видео с погромом мемориала в Черноголовке

В сети появилось видео, на котором мужчина, лицо которого скрыто капюшоном, напал на мемориал Великой Отечественной войны. Вандал ногами сломал венок в виде красной звезды и раскидал цветы, оставленные у мемориала.

"Следственным отделом по городу Ногинску ГСУСК России по Московской области организована доследственная проверка по видеоролику, размещённому в социальных сетях, на котором изображено, как мужчина наносит повреждения возложенным к мемориалу Великой Отечественной Войны конструкциям и цветам, после чего скрывается с места", - говорится в сообщении.