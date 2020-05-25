Следователи займутся видео с погромом мемориала в Черноголовке

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мужчина в подмосковной Черноголовке разгромил мемориал Великой Отечественной войны, следователи проводят проверку, сообщает ГСУСК по Московской области.
В сети появилось видео, на котором мужчина, лицо которого скрыто капюшоном, напал на мемориал Великой Отечественной войны. Вандал ногами сломал венок в виде красной звезды и раскидал цветы, оставленные у мемориала.
"Следственным отделом по городу Ногинску ГСУСК России по Московской области организована доследственная проверка по видеоролику, размещённому в социальных сетях, на котором изображено, как мужчина наносит повреждения возложенным к мемориалу Великой Отечественной Войны конструкциям и цветам, после чего скрывается с места", - говорится в сообщении.
Следователи вместе с сотрудниками полиции устанавливают личность мужчины с видео.