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Туризм
2020-05-25T22:32
https://ria.ru/20200525/1571961701.html
В Испании открылись для посетителей уличные кафе, парки и пляжи
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РИА Новости

В Испании открылись для посетителей уличные кафе, парки и пляжи

16:18 25.05.2020 (обновлено: 22:32 25.05.2020)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаВ Испании открылись для посетителей уличные кафе
В Испании открылись для посетителей уличные кафе
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 25 мая – РИА Новости. Мадрид и Барселона с 25 мая перешли на новую стадию смягчения карантинных мер, в частности, в испанской столице открылись парки, уличные кафе и бары.
Испанское правительство в конце апреля выработало план постепенного выхода из карантина, причем в разных регионах смягчение мер происходит в разное время – в зависимости от эпидемиологической обстановки и готовности медицинских служб к обострению ситуации. Всего фаз четыре (от нулевой до третьей).
С 25 мая чуть более половины страны (территория, где живет 53 процента населения) находятся на первой фазе, 47 процентов — на второй.
Мадрид, Барселона, а также ряд территорий Кастилии-и-Леона, находившиеся до сих пор на нулевой фазе, перешли на первую.
© РИА Новости / Елена ШестернинаВ Испании открылись для посетителей уличные кафе и парки
В Испании открылись для посетителей уличные кафе и парки
© РИА Новости / Елена Шестернина
В Испании открылись для посетителей уличные кафе и парки
Жителям испанской столицы разрешили посещать парки (в столице Каталонии это было сделано еще раньше), закрытые в средине марта. Однако спортивные и детские площадки, расположенные на их территории, остаются закрытыми. На первой стадии также разрешено работать террасам кафе, баров и ресторанов, хотя обслуживать клиентов внутри помещений по-прежнему запрещено.
Можно собираться группами до десяти человек, а число участников похорон увеличено с десяти до пятнадцати. Церкви, музей, библиотеки, небольшие магазины открылись в испанской столице еще неделю назад. Отелям разрешено принимать посетителей, но при этом зоны общего пользования — рестораны, спортзалы, бассейны — остаются закрытыми.
Те территории, которые оказались на второй стадии и находятся на побережье, могут открыть пляжи не только для занятий спортом, как это было до сих пор, но и для купания и отдыха. Накануне минздрав выпустил постановление с перечнем санитарных мер, которые должны соблюдаться. Документ ограничивает число отдыхающих, требует дезинфицировать лежаки и зонты, при прогулках вдоль моря предписывает соблюдать дистанцию в два метра, запрещает заниматься коллективными видами спорта и собираться компаниями более пятнадцати человек. А еще теперь можно купаться в бассейнах.
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На второй стадии также отменяются временные ограничения на прогулки (кроме часов, "забронированных" для людей старше 70 лет и инвалидов), разрешено открыть крупные торговые центры. Возобновляется работа кинотеатров, театров, концертных залов — при ограничении числа посетителей. Начинают работать детские сады.
Разрешено заниматься активным туризмом на природе – группами до двадцати человек. Бар и рестораны могут принимать посетителей внутри, правда, при ограничении их числа и соблюдении санитарных норм. В отелях открываются зоны общего пользования. В церемониях прощания с усопшими могут участвовать до 25 человек.
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При этом передвижение между различными регионами страны по-прежнему ограничено.
С начала эпидемии и до 24 мая в Испании умерли 28,7 тысячи человек, которым был поставлен диагноз коронавирус COVID-19, при помощи ПЦР-тестов было выявлено 235,8 тысячи случаев заражения.
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