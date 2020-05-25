Иракские власти закрыли город под Багдадом из-за вспышки COVID-19

КАИР, 25 мая - РИА новости. Иракские власти полностью изолировали город Туз-Хурмату в провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада из-за вспышки вируса COVID-19, сообщило в понедельник информационное агентство INA со ссылкой на созданный при правительстве страны кризисный штаб по борьбе с коронавирусом.
"Принято решение полностью закрыть город Туз-Хурмату сроком на два дня вследствие роста числа случаев заражения коронавирусом", - заявил агентству представитель кризисного штаба в провинции Джамаль Акаб.
В городе также приостанавливается работа всех рынков, пекарен и магазинов, за исключением тех, которые торгуют медицинскими товарами, запрещается передвижение граждан, включая запрет на использование мотоциклов и велосипедов.
Неделей ранее министерство здравоохранения Ирака объявило о введении режима изоляции в шести районах Багдада сроком на две недели, а также о начале масштабной операции по выявлению новых случаев COVID-19 в связи с ростом темпов распространения нового коронавируса в столице. Минздрав предупредил, что если ситуация в Багдаде будет ухудшаться, эти меры могут быть распространены и на остальные районы города, а также на районы в провинциях, где будет наблюдаться рост числа заражений.
В последние двое суток минздрав зафиксировал рекордные в масштабах страны показатели - 308 новых случаев заражения в субботу и 197 - в воскресенье. Общее число подтвержденных случаев составляет 4469, случаев выздоровления - 2738, случаев летального исхода пациентов - 160.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.