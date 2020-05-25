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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T16:32
https://ria.ru/20200525/1571961403.html
Иракские власти закрыли город под Багдадом из-за вспышки COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f8b75cf0f4641655cfbbeee0593ed269.jpg
РИА Новости

Иракские власти закрыли город под Багдадом из-за вспышки COVID-19

15:58 25.05.2020 (обновлено: 16:32 25.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус
Пробирка с тестом на коронавирус
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
КАИР, 25 мая - РИА новости. Иракские власти полностью изолировали город Туз-Хурмату в провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада из-за вспышки вируса COVID-19, сообщило в понедельник информационное агентство INA со ссылкой на созданный при правительстве страны кризисный штаб по борьбе с коронавирусом.
"Принято решение полностью закрыть город Туз-Хурмату сроком на два дня вследствие роста числа случаев заражения коронавирусом", - заявил агентству представитель кризисного штаба в провинции Джамаль Акаб.
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В городе также приостанавливается работа всех рынков, пекарен и магазинов, за исключением тех, которые торгуют медицинскими товарами, запрещается передвижение граждан, включая запрет на использование мотоциклов и велосипедов.
Неделей ранее министерство здравоохранения Ирака объявило о введении режима изоляции в шести районах Багдада сроком на две недели, а также о начале масштабной операции по выявлению новых случаев COVID-19 в связи с ростом темпов распространения нового коронавируса в столице. Минздрав предупредил, что если ситуация в Багдаде будет ухудшаться, эти меры могут быть распространены и на остальные районы города, а также на районы в провинциях, где будет наблюдаться рост числа заражений.
В последние двое суток минздрав зафиксировал рекордные в масштабах страны показатели - 308 новых случаев заражения в субботу и 197 - в воскресенье. Общее число подтвержденных случаев составляет 4469, случаев выздоровления - 2738, случаев летального исхода пациентов - 160.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаБагдад (город)ИракВ миреКоронавирус COVID-19Красноярский край
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