Иракские власти закрыли город под Багдадом из-за вспышки COVID-19

"Принято решение полностью закрыть город Туз-Хурмату сроком на два дня вследствие роста числа случаев заражения коронавирусом", - заявил агентству представитель кризисного штаба в провинции Джамаль Акаб.

В городе также приостанавливается работа всех рынков, пекарен и магазинов, за исключением тех, которые торгуют медицинскими товарами, запрещается передвижение граждан, включая запрет на использование мотоциклов и велосипедов.