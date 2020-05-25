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2020-05-25T15:58
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В Испании производство автомобилей упало до исторического минимума
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РИА Новости

В Испании производство автомобилей упало до исторического минимума

15:58 25.05.2020
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© Фото : SEATАвтомобиль SEAT Arona
Автомобиль SEAT Arona
© Фото : SEAT
МАДРИД, 25 мая – РИА Новости. Автомобильное производство в Испании, а также экспорт автомобилей в апреле достигли исторического минимума, следует из данных, которые обнародовала ассоциация ANFAC (Испанская ассоциация производителей автомобилей и грузовиков).
Экспорт в апреле сократился на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом месяце заводы, расположенные в Испании, смогли отправить за границу для реализации лишь 3 753 машин, говорится в сообщении ассоциации.
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В апреле лишь несколько из 17 автомобильных заводов, расположенных в стране, смогли возобновить работу. Было произведено 4 844 автомобилей, то есть падение производства составило 97,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые четыре месяца текущего года в Испании было произведено 652 057 машин, на 33,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
"Данные демонстрируют особо слабое положение, в котором находится испанская автомобилестроительная отрасль, третий промышленный сектор страны и единственный, который был полностью остановлен после объявления режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Негативное влияние оказывает и отсутствие спроса на автомобили в Испании, при этом 25% произведенных машин продаются на внутреннем рынке. Ассоциация призывает власти принять "план стимулирования спроса" на автомобильную продукцию.
Автомобильные заводы в Испании приостановили работу в середине марта – после введения в стране режима повышенной готовности. Крупнейшие компании, в том числе SEAT, частично возобновили производство в конце апреля.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АвтоИспанияЭкономика
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