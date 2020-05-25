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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-25T15:52
https://ria.ru/20200525/1571961186.html
Эксперт прокомментировал временный запрет на импорт топлива в Россию
https://cdn24.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_0:254:2000:1379_1036x0_80_0_0_3835119103be92df46acbab5edf62c8a.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал временный запрет на импорт топлива в Россию

15:52 25.05.2020
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© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Запрет на импорт топлива в Россию защитит отечественных производителей бензина и других видов топлива, так как на фоне резкого падения цен на нефть топливо за рубежом стало закупать выгоднее, нежели производить внутри России, чем воспользовались производители топлива в Белоруссии и трейдеры на Дальнем Востоке, сообщила РИА Новости аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.
Ранее в понедельник правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля до 1 октября. При необходимости профильные ведомства могут до 15 июня изменить срок действия запрета на импорт топлива.
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"Дополнительное снижение добычи нефти и остановка некоторых НПЗ в регионах на плановый ремонт создали благоприятную конъюнктуру для импорта топлива в страну. Этим сразу же воспользовались производители топлива в Беларуси, а чуть позже трейдеры на Дальнем Востоке. Однако Минэнерго РФ в конце концов согласовало документ о запрете импорта топлива в Россию с целью защитить местных производителей и механизм регулирования рынка", - сказала она.
Она напомнила, что внутренний рынок топлива в России регулируется таким образом, что колебания цен на нефть очень сглаженно отражаются на ценах конечного продукта. "То есть когда стоимость нефти растет, цены на топливо на внутреннем рынке не растут столь сильно, а когда цены на нефть падают, стоимость топлива не снижается активно", - пояснила она.
Происходит так благодаря специальному демпферному механизму ценообразования, регулирующему продажи топлива на внутренний рынок через акциз и экспортный нетбэк, напомнила Лукичева. "Ведется много споров в отрасли по поводу работы этого механизма, но пока его никто не отменил. Считается, что наш рынок устраивает подобная сглаженная динамика цен на топливо", - сказала она.
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Демпфирующий коэффициент является частью расчета обратного акциза на нефть, который выплачивается российским переработчикам в качестве компенсации за рост цен на сырье в рамках налогового маневра. Он задуман как механизм для предотвращения повышения цен на моторное топливо на внутреннем рынке.
В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьДальний ВостокМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)БелоруссияЭкономика
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