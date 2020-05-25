Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T16:09
https://ria.ru/20200525/1571961078.html
В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961565_7:0:1411:790_1036x0_80_0_0_3e1ea5e3785138d5fd0fd9b9430cee05.png
РИА Новости

В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ

15:57 25.05.2020 (обновлено: 16:09 25.05.2020)
15269
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку в связи с сообщениями об осквернении в подмосковной Черноголовке обелиска в честь победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с сообщениями в сети интернет об осквернении в подмосковной Черноголовке обелиска в честь победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, мужчина повредил венок и растоптал цветы, возложенные к памятнику.
Проведение проверки поручено Ногинской городской прокуратуре Московской области.
Московское метро
3 февраля, 12:46
В Москве задержали вандала, повреждавшего валидаторы на станции МЦД
715112925
Обсудить 6
Московская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Да, взять за ноги и об угол дома головой ударить, я думаю достаточно будет. Более строгих санкций не надо.
25 мая, 16:41
steh74
5700103
Зря конечно. Но слишком суровых санкций не нужно. Воспитательной беседы должно хватить.
25 мая, 16:36
ssamara578
1000043
Рекомендуем
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
Эксперт объяснил конфронтацию между США и Китаем
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Вернувшиеся в Россию будут изолироваться за свой счет, заявила Попова
У девочки все хорошо: омбудсмен о малышке, с рождения жившей в больнице
Из перинатального центра в Москве забрали жившую там с рождения девочку
Логотип компании Apple на магазине Apple store в Нью-Йорке
Названы цены на все модели iPhone 12
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не исключил вторую волну заболеваемости COVID-19 осенью и зимой
Военнослужащий ДНР на КПП
В ДНР рассказали о подавлении точек украинских силовиков
Владимир Стрючков
Экс-главу Минздрава Пензенской области осудили за изнасилование
Студентка волгоградского медуниверситета Дарья Разумовская
"Это мой выбор": студентка из Волгограда помогает бороться с COVID-19
Берат, Албания
Албания откроет наземные границы с 1 июня
Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3)
Скважина, которая перевернула представления о Земле
Штурмовики Су-25. Флаг России
Немецкий писатель призвал обращаться к России на "Вы"
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин призвал россиян провести отпуск на Родине
Трубы ТЭЦ
В России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
Лента новостейМолния