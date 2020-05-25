В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку в связи с сообщениями об осквернении в подмосковной Черноголовке обелиска в честь победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с сообщениями в сети интернет об осквернении в подмосковной Черноголовке обелиска в честь победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, мужчина повредил венок и растоптал цветы, возложенные к памятнику.
Проведение проверки поручено Ногинской городской прокуратуре Московской области.