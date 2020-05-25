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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T16:06
https://ria.ru/20200525/1571960985.html
Глава красноярского Минздрава заболел COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Глава красноярского Минздрава заболел COVID-19

15:50 25.05.2020 (обновлено: 16:06 25.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик сообщил, что у него подтвердился диагноз COVID-19 и заболевание протекает в легкой форме.
Утром в понедельник краевой Минздрав сообщил, что Немик ушел на двухнедельную самоизоляцию после обнаружения у сотрудника министерства коронавируса.
"У меня подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции. Заболевание протекает в легкой форме, чувствую я себя хорошо. Прохожу амбулаторное лечение в режиме домашней изоляции", - сказал Немик в видеообращении к жителям края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОбщество
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