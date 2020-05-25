Глава красноярского Минздрава заболел COVID-19

КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик сообщил, что у него подтвердился диагноз COVID-19 и заболевание протекает в легкой форме.
Утром в понедельник краевой Минздрав сообщил, что Немик ушел на двухнедельную самоизоляцию после обнаружения у сотрудника министерства коронавируса.
"У меня подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции. Заболевание протекает в легкой форме, чувствую я себя хорошо. Прохожу амбулаторное лечение в режиме домашней изоляции", - сказал Немик в видеообращении к жителям края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.