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Туризм
2020-05-25T17:44
https://ria.ru/20200525/1571960922.html
В Великобритании парки развлечений обяжут посетителей соблюдать дистанцию
https://cdn21.img.ria.ru/images/152395/82/1523958230_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_16807c25eb4f0ef3b8a0049203a4bc0d.jpg
РИА Новости

В Великобритании парки развлечений обяжут посетителей соблюдать дистанцию

17:44 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк"Американские горки" в парке развлечений "Сочи Парк".
Американские горки в парке развлечений Сочи Парк.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В Великобритании парки развлечений обяжут посетителей соблюдать дистанцию, сообщает The Sun.
UKHospitality — ассоциация, в которую входят компании сектора гостеприимства — обнародовала изменения, которые из-за пандемии планируется внести в работу британских парков развлечений, когда они будут доступны для посещения, а также ресторанов, пабов и отелей.
В тематических паркам предполагается уменьшить вместимость аттракционов, в частности - американских горок. Среднее место, как в самолетах, должно оставаться пустым, если в креслах находятся неблизкие люди. Это увеличит очереди из желающих прокатиться.
Шоу и концерты в парках, возможно, придется отменить, пишет издание. При этом парады сказочных персонажей в конце дня останутся, но участники должны будут соблюдать дистанцию между собой, а также не подходить близко к посетителям.
Ричард Мэнси, глава Британской ассоциации парков отдыха, сказал, что парки должны открыться к июлю и августу, иначе их владельцы столкнуться с огромными финансовыми проблемами.
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