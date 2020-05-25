МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В Великобритании парки развлечений обяжут посетителей соблюдать дистанцию, В Великобритании парки развлечений обяжут посетителей соблюдать дистанцию, сообщает The Sun.

UKHospitality — ассоциация, в которую входят компании сектора гостеприимства — обнародовала изменения, которые из-за пандемии планируется внести в работу британских парков развлечений, когда они будут доступны для посещения, а также ресторанов, пабов и отелей.

В тематических паркам предполагается уменьшить вместимость аттракционов, в частности - американских горок. Среднее место, как в самолетах, должно оставаться пустым, если в креслах находятся неблизкие люди. Это увеличит очереди из желающих прокатиться.

Шоу и концерты в парках, возможно, придется отменить, пишет издание. При этом парады сказочных персонажей в конце дня останутся, но участники должны будут соблюдать дистанцию между собой, а также не подходить близко к посетителям.