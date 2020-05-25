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В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки
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РИА Новости

В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки

15:47 25.05.2020 (обновлено: 21:00 25.05.2020)
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МУРМАНСК, 25 мая — РИА Новости. В селе Алакуртти Мурманской области водолазы обнаружили тело пропавшей четырехлетней девочки на дне реки примерно в 300 метрах вниз по течению от возможного места падения, сообщили в региональном управлении СК.
На место выехала следственно-оперативная группа для осмотра тела и места происшествия. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Ребенка с вечера субботы искали сотни спасателей, полицейских и добровольцев, прочесывали берега и дно реки, искали с помощью квадрокоптера и эхолота. После пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Мурманская областьПроисшествия
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