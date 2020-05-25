В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки

На место выехала следственно-оперативная группа для осмотра тела и места происшествия. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Ребенка с вечера субботы искали сотни спасателей, полицейских и добровольцев, прочесывали берега и дно реки, искали с помощью квадрокоптера и эхолота. После пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".