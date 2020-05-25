США не предлагали переговоры по договору об открытом небе, заявил Грушко

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. США не предлагали России провести переговоры в связи c их решением выйти из Договора по открытому небу, Москва находится в рабочих контактах со всеми государствами-участниками договора, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Никаких предложений относительно переговоров со стороны США на сегодняшний момент не поступало", - сказал Грушко на вопрос, планируются ли контакты с Вашингтоном в связи с их решением по Договору об открытом небе.
Замглавы МИД РФ подтвердил, что официальное уведомление о решении Вашингтона по Договору по открытому небу уже есть. Он также напомнил о работе Консультативной комиссии договора - ККОН, которая "как раз и создавалась для того, чтобы заниматься вопросами, связанными с реализацией договора, решать технические проблемы, возникающие при выполнении наблюдательных полетов".
"Нельзя забывать, что договор очень технически сложный, поэтому там (в ККОН – ред.) ведется комплексная работа по огромному количеству вопросов. Этот орган на месте, он работает, мы находимся в рабочих контактах со всеми делегациями государств-участников Договора по открытому небу", - подчеркнул Грушко.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из Договора и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В пятницу в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.