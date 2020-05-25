США не предлагали переговоры по договору об открытом небе, заявил Грушко

Замглавы МИД РФ подтвердил, что официальное уведомление о решении Вашингтона по Договору по открытому небу уже есть. Он также напомнил о работе Консультативной комиссии договора - ККОН, которая "как раз и создавалась для того, чтобы заниматься вопросами, связанными с реализацией договора, решать технические проблемы, возникающие при выполнении наблюдательных полетов".