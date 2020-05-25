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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T15:43
https://ria.ru/20200525/1571960339.html
В Тульской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Тульской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

15:43 25.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Врачи в Тульской области оценивают как тяжелое состояние 345 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 34 человека находятся на аппаратах ИВЛ, сообщил в понедельник РИА Новости представитель регионального минздрава.
За сутки в Тульской области зарегистрировано 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, семь пациентов выздоровели от COVID-19. Таким образом, в регионе заболевание подтверждено у 3213 человек, выздоровели 1207.
"(Всего) 1421 человек госпитализирован, из них 345 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 34 подключены к аппаратам ИВЛ", - сообщил собеседник агентства.
Умер в регионе 21 пациент с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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