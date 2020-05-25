В Тульской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Врачи в Врачи в Тульской области оценивают как тяжелое состояние 345 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией , 34 человека находятся на аппаратах ИВЛ, сообщил в понедельник РИА Новости представитель регионального минздрава.

За сутки в Тульской области зарегистрировано 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, семь пациентов выздоровели от COVID-19. Таким образом, в регионе заболевание подтверждено у 3213 человек, выздоровели 1207.

"(Всего) 1421 человек госпитализирован, из них 345 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 34 подключены к аппаратам ИВЛ", - сообщил собеседник агентства.

Умер в регионе 21 пациент с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.