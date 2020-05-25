В Тюмени заключили под стражу злоумышленников, срезавших ветерану трубы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Сотрудники фирмы, срезавшие ветерану Великой Отечественной войны в Сотрудники фирмы, срезавшие ветерану Великой Отечественной войны в Тюмени трубы на кухне и в санузле и требовавшие заплатить 32 тысячи рублей за новые, заключены под стражу, сообщает в понедельник СУСК РФ по области.

По данным СУСК, 6 мая к 90-летнему ветерану пришли сотрудники одной из фирм с предложением осмотреть водопроводные трубы и предложили подписать договор на оказание услуг, после чего срезали трубы на кухне и в санузле и потребовали заплатить им 32 тысячи рублей за новые трубы. Ветеран передал им требуемую сумму, и только после этого представители фирмы приварили новые трубы, отмечает СУСК. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ (мошенничество).

"Обвиняемые были задержаны и заключены под стражу", - говорится в сообщении.