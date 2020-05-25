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2020-05-25T15:41
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В Тюмени заключили под стражу злоумышленников, срезавших ветерану трубы
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РИА Новости

В Тюмени заключили под стражу злоумышленников, срезавших ветерану трубы

15:41 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Сотрудники фирмы, срезавшие ветерану Великой Отечественной войны в Тюмени трубы на кухне и в санузле и требовавшие заплатить 32 тысячи рублей за новые, заключены под стражу, сообщает в понедельник СУСК РФ по области.
По данным СУСК, 6 мая к 90-летнему ветерану пришли сотрудники одной из фирм с предложением осмотреть водопроводные трубы и предложили подписать договор на оказание услуг, после чего срезали трубы на кухне и в санузле и потребовали заплатить им 32 тысячи рублей за новые трубы. Ветеран передал им требуемую сумму, и только после этого представители фирмы приварили новые трубы, отмечает СУСК. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ (мошенничество).
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"Обвиняемые были задержаны и заключены под стражу", - говорится в сообщении.
СУСК уточняет, что в ходе предварительного следствия установлены еще четверо пострадавших от действий обвиняемых, все они оказались пенсионерами. Злоумышленники, по версии следствия, действовали по такой же схеме: заключали договоры с завышенной стоимостью услуг, срезали трубы в санузле и устанавливали другие, получив при этом от пожилых людей от 28 до 74 тысяч рублей.
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