В Воронеже 40 сотрудников вагоноремонтного завода заболели COVID-19

ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у 40 работников вагоноремонтного завода в Коронавирусная инфекция подтверждена у 40 работников вагоноремонтного завода в Воронеже , к настоящему времени почти все выздоровели, сообщает в понедельник правительство региона.

Ранее о вспышке коронавирусной инфекции среди работников воронежского вагоноремонтного завода, где работают более 2 тысяч человек, сообщила РИА Новости начальник Юго-Восточного территориального отдела управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Лариса Привалова. В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги не смогли прокомментировать произошедшее.

"С начала мая на предприятии выявлено нарастающим итогом 40 заболевших. У 13 из них болезнь протекала с симптомами ОРВИ, у остальных - бессимптомно. Почти все заболевшие выздоровели", - говорится в сообщении.

По данным облправительства, завод продолжает работу. На предприятии регулярно проводится полная дезинфекция рабочих помещений, сотрудникам измеряют температуру несколько раз в день.

"Установлены дополнительные диспенсеры с антисептиком. Также приобретены 20 мощных передвижных обеззараживающих установок. На заводе действует обязательный масочный режим. По предписанию Роспотребнадзора предприятие изменило часть производственных процессов для минимизации контактов между рабочими", - сообщает облправительство.

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В Воронежской области коронавирус подтвержден у 1518 человек. Умерли 17 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1010 человек.