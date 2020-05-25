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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T15:40
https://ria.ru/20200525/1571960236.html
В Воронеже 40 сотрудников вагоноремонтного завода заболели COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745543_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_10e4d8c81ab74c43c0bffbb936848e11.jpg
РИА Новости

В Воронеже 40 сотрудников вагоноремонтного завода заболели COVID-19

15:40 25.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у 40 работников вагоноремонтного завода в Воронеже, к настоящему времени почти все выздоровели, сообщает в понедельник правительство региона.
Ранее о вспышке коронавирусной инфекции среди работников воронежского вагоноремонтного завода, где работают более 2 тысяч человек, сообщила РИА Новости начальник Юго-Восточного территориального отдела управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Лариса Привалова. В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги не смогли прокомментировать произошедшее.
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"С начала мая на предприятии выявлено нарастающим итогом 40 заболевших. У 13 из них болезнь протекала с симптомами ОРВИ, у остальных - бессимптомно. Почти все заболевшие выздоровели", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, завод продолжает работу. На предприятии регулярно проводится полная дезинфекция рабочих помещений, сотрудникам измеряют температуру несколько раз в день.
"Установлены дополнительные диспенсеры с антисептиком. Также приобретены 20 мощных передвижных обеззараживающих установок. На заводе действует обязательный масочный режим. По предписанию Роспотребнадзора предприятие изменило часть производственных процессов для минимизации контактов между рабочими", - сообщает облправительство.
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В Воронежской области коронавирус подтвержден у 1518 человек. Умерли 17 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1010 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Воронежская областьВоронежПроисшествия
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