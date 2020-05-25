В Армении у девяти воспитанников детского дома выявили коронавирус

ЕРЕВАН, 25 мая – РИА Новости. Коронавирус подтвержден у девяти воспитанников и шестерых сотрудников детдома в Армении , сообщила в понедельник министр труда и социальных вопросов страны Заруи Батоян.

"В детском доме имени Мари Измирлян протестированы 46 человек, у 15 подтверждена коронавирусная инфекция. Девять заразившихся – воспитанники учреждения, шестеро – сотрудники. К счастью, ни у кого из них нет симптомов, они чувствуют себя хорошо", - написала Батоян в Facebook.

По ее словам, заразившиеся не госпитализированы, а изолированы в учреждении, где легче обеспечить уход за детьми.

Министр сообщила, что первые подозрения на инфекцию появились у одного сотрудников, у которого температура поднялась до 37,6 градусов, он был сразу изолирован.

"В данный момент в учреждении работают наши специалисты-врачи, приглашены также эпидемиолог и еще один врач, территория повторно дезинфицирована", - сказала министр. Она добавила, что карантинный режим в детдоме действовал с 27 февраля, а с 19 мая учреждение перешло на закрытый режим.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 23 мая, выявлен 7113 случай заражения, излечились 3145 пациента, 87 человек скончался.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.