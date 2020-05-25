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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T15:39
https://ria.ru/20200525/1571960177.html
В Армении у девяти воспитанников детского дома выявили коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:323:3067:2048_1036x0_80_0_0_867e0ff70e345dce7037515c3875b93d.jpg
РИА Новости

В Армении у девяти воспитанников детского дома выявили коронавирус

15:40 25.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 мая – РИА Новости. Коронавирус подтвержден у девяти воспитанников и шестерых сотрудников детдома в Армении, сообщила в понедельник министр труда и социальных вопросов страны Заруи Батоян.
"В детском доме имени Мари Измирлян протестированы 46 человек, у 15 подтверждена коронавирусная инфекция. Девять заразившихся – воспитанники учреждения, шестеро – сотрудники. К счастью, ни у кого из них нет симптомов, они чувствуют себя хорошо", - написала Батоян в Facebook.
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По ее словам, заразившиеся не госпитализированы, а изолированы в учреждении, где легче обеспечить уход за детьми.
Министр сообщила, что первые подозрения на инфекцию появились у одного сотрудников, у которого температура поднялась до 37,6 градусов, он был сразу изолирован.
"В данный момент в учреждении работают наши специалисты-врачи, приглашены также эпидемиолог и еще один врач, территория повторно дезинфицирована", - сказала министр. Она добавила, что карантинный режим в детдоме действовал с 27 февраля, а с 19 мая учреждение перешло на закрытый режим.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 23 мая, выявлен 7113 случай заражения, излечились 3145 пациента, 87 человек скончался.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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