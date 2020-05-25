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2020-05-25T15:39
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В Подмосковье при хлопке газовоздушной смеси пострадали два человека
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РИА Новости

В Подмосковье при хлопке газовоздушной смеси пострадали два человека

15:39 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Два человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в гараже частного жилого дома в Богородском городском округе Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В селе Воскресенское в гараже частного жилого дома №163 произошел хлопок газовоздушной смеси", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия пострадали два человека. Возгорания в результате ЧП не последовало.
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Московская область (Подмосковье)Происшествия
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