В Подмосковье при хлопке газовоздушной смеси пострадали два человека

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Два человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в гараже частного жилого дома в Богородском городском округе Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В селе Воскресенское в гараже частного жилого дома №163 произошел хлопок газовоздушной смеси", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия пострадали два человека. Возгорания в результате ЧП не последовало.
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