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2020-05-25T15:39
https://ria.ru/20200525/1571960095.html
ТПП предложила ввести ряд налоговых послаблений для авиаотрасли
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РИА Новости

ТПП предложила ввести ряд налоговых послаблений для авиаотрасли

15:39 25.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА новости. Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин предложил председателю правительства Михаилу Мишустину для поддержки авиаотрасли РФ ввести ряд налоговых послаблений, мораторий на повышение ставок и сборов за услуги аэропортов и аэронавигацию в 2020 году, увеличить субсидирование региональных авиаперевозок и усовершенствовать механизм компенсации затрат на приобретение авиакеросина, следует из предложений палаты, направленных на восстановление экономики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"До 1 января 2024 года отменить транспортный налог по воздушным судам для лизинговых компаний, что позволит снизить размер лизинговых платежей авиакомпаниям. До 1 января 2024 года отменить налог на имущество с воздушных судов гражданской авиации для авиакомпаний, а также для лизинговых компаний, предоставляющих в лизинг воздушные суда", - говорится в документе.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время брифинга по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
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Кроме того, предлагается освободить от НДС все субсидии на авиаперевозки, а также отменить обязанность восстановления НДС при получении авиаперевозчиками субсидий на возмещение ранее понесенных затрат.
"Ввести на весь 2020 год мораторий на повышение ставок и сборов за услуги аэропортов и аэронавигацию. Увеличить объем финансирования существующих программ субсидирования региональных авиаперевозок. Совершенствование механизма компенсации затрат на приобретение авиационного керосина авиаперевозчиками", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин ранее поручил поддержать авиаперевозчиков, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Правительство выделило на эти цели 23,4 миллиарда рублей. Три авиакомпании группы "Аэрофлот" уже получили субсидии.
Росавиация ранее сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 91,8%, в январе-апреле - на 29,5%.
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Михаил МишустинАэрофлотСергей КатыринВладимир ПутинЭкономика
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