ТПП предложила ввести ряд налоговых послаблений для авиаотрасли

МОСКВА, 25 мая - РИА новости. Глава Торгово-промышленной палаты России Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин предложил председателю правительства Михаилу Мишустину для поддержки авиаотрасли РФ ввести ряд налоговых послаблений, мораторий на повышение ставок и сборов за услуги аэропортов и аэронавигацию в 2020 году, увеличить субсидирование региональных авиаперевозок и усовершенствовать механизм компенсации затрат на приобретение авиакеросина, следует из предложений палаты, направленных на восстановление экономики, которые есть в распоряжении РИА Новости.

"До 1 января 2024 года отменить транспортный налог по воздушным судам для лизинговых компаний, что позволит снизить размер лизинговых платежей авиакомпаниям. До 1 января 2024 года отменить налог на имущество с воздушных судов гражданской авиации для авиакомпаний, а также для лизинговых компаний, предоставляющих в лизинг воздушные суда", - говорится в документе.

Кроме того, предлагается освободить от НДС все субсидии на авиаперевозки, а также отменить обязанность восстановления НДС при получении авиаперевозчиками субсидий на возмещение ранее понесенных затрат.

"Ввести на весь 2020 год мораторий на повышение ставок и сборов за услуги аэропортов и аэронавигацию. Увеличить объем финансирования существующих программ субсидирования региональных авиаперевозок. Совершенствование механизма компенсации затрат на приобретение авиационного керосина авиаперевозчиками", - говорится в документе.

Президент России Владимир Путин ранее поручил поддержать авиаперевозчиков, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Правительство выделило на эти цели 23,4 миллиарда рублей. Три авиакомпании группы " Аэрофлот " уже получили субсидии.