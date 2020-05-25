В детдоме под Саратовом выявили два случая заражения коронавирусом

"Действительно, в Орловском интернате был зарегистрирован случай коронавирусной инфекции. В связи с этим все воспитанники этого интерната и персонал были обследованы. Насколько я помню, у одного из воспитанников тоже подтвердили положительный результат, ребенок сразу был выделен из коллектива, за остальными ведется медицинское наблюдение", - сказала Матвеева в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.