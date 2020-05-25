В детдоме под Саратовом выявили два случая заражения коронавирусом

САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два первых случая коронавирусной инфекции выявили в Орловском специальном реабилитационном доме-интернате для детей в Марксовском районе Саратовской области, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
"Действительно, в Орловском интернате был зарегистрирован случай коронавирусной инфекции. В связи с этим все воспитанники этого интерната и персонал были обследованы. Насколько я помню, у одного из воспитанников тоже подтвердили положительный результат, ребенок сразу был выделен из коллектива, за остальными ведется медицинское наблюдение", - сказала Матвеева в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в области лабораторно подтверждены 2516 случаев заражения коронавирусом, в том числе 98 за последние сутки. Коронавирус унес жизни 20 пациентов, выздоровели 812.
Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. В области введены спецпропуска для перемещения. Краснокутский, Самойловский и Новоузенский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.