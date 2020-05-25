Экс-главу Минздрава Пензенской области осудили за изнасилование

САРАТОВ, 25 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сосновоборский районный суд Сосновоборский районный суд Пензенской области в понедельник приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трем годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в изнасиловании, сообщили РИА Новости в суде.

Стрючкова задержали 23 мая прошлого года по подозрению в том, что 30 апреля он пьяным изнасиловал свою 27-летнюю знакомую в Сосновоборском районе Пензенской области. Экс-чиновнику предъявили обвинение. По решению суда его отправили под домашний арест. Суд 26 февраля приступил к рассмотрению дела Стрючкова в закрытом режиме, вину он не признал.

"Ему назначено наказание в виде трех лет трех месяцев колонии общего режима, взят под стражу в зале суда", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что экс-министр признан виновным по статьям УК России "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.