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Экс-главу Минздрава Пензенской области осудили за изнасилование
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РИА Новости

Экс-главу Минздрава Пензенской области осудили за изнасилование

15:37 25.05.2020 (обновлено: 17:27 25.05.2020)
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© Фото : Министерство здравоохранения Пензенской областиВладимир Стрючков
Владимир Стрючков
© Фото : Министерство здравоохранения Пензенской области
Владимир Стрючков. Архивное фото
САРАТОВ, 25 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сосновоборский районный суд Пензенской области в понедельник приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трем годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в изнасиловании, сообщили РИА Новости в суде.
Стрючкова задержали 23 мая прошлого года по подозрению в том, что 30 апреля он пьяным изнасиловал свою 27-летнюю знакомую в Сосновоборском районе Пензенской области. Экс-чиновнику предъявили обвинение. По решению суда его отправили под домашний арест. Суд 26 февраля приступил к рассмотрению дела Стрючкова в закрытом режиме, вину он не признал.
"Ему назначено наказание в виде трех лет трех месяцев колонии общего режима, взят под стражу в зале суда", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что экс-министр признан виновным по статьям УК России "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
По данным облправительства, Стрючков, свыше 12 лет возглавлявший Минздрав региона, уволился по собственному желанию 29 апреля прошлого года.
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25 мая, 17:27
Олег Жайворонок
1002104
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