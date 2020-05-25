Жителям Подмосковья рассказали, как оформить московский пропуск

Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве. Архивное фото

Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Жители Жители Подмосковья для поездок в Москву с 27 мая должны оформлять цифровой пропуск на сайте столичной мэрии, при этом ранее выданные пропуска будут действовать в столице до вторника включительно, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"С 27 мая для поездок из Московской области в Москву пассажирам общественного транспорта и автомобилистам необходимо оформить пропуск на сайте правительства Москвы mos.ru... Для поездок по Москве оформить цифровой пропуск можно на портале nedoma.mos.ru. Кроме того, сделать это можно, отправив СМС на номер 7377 или совершив звонок на номер Единой справочной службы правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее выданные пропуска будут действовать в столице до 26 мая включительно.

Для поездок на личном автомобиле в Москву, если маршрут частично проходит по территории столицы, например при выезде на МКАД, необходимо оформить пропуск с указанием государственного номера автомобиля, уточнили в ведомстве.

Если житель передвигается на метро или наземном транспорте, к цифровому пропуску необходимо привязать номер "Тройки", "Стрелки", социальной карты, отметили в пресс-службе. Важно сделать это не позднее, чем за пять часов до момента поездки, подчеркнули в минтрансе региона.

"Узнать, привязана ли транспортная карта к цифровому пропуску можно с помощью специального сервиса (https://transport.mos.ru/mostrans/services/nedoma)", - уточнили в ведомстве.