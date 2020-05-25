Правительство не поддержало идею снизить возраст выплат надбавок к пенсии

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правительство России дало отрицательный отзыв на законопроект о снижении до 75 лет возраста для начисления надбавки к пенсии, следует из документа, размещенного в базе данных Правительство России дало отрицательный отзыв на законопроект о снижении до 75 лет возраста для начисления надбавки к пенсии, следует из документа, размещенного в базе данных Госдумы

Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии раньше: не с 80 лет, как сейчас, а с 75. Согласно закону "О страховых пенсиях" людям, достигшим возраста 80 лет, устанавливается повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, что обусловлено нуждаемостью этой категории граждан в постоянном постороннем уходе.

"Правительством Российской Федерации проект федерального закона не поддерживается", - говорится в документе.

Согласно отзыву, предлагаемые законопроектом изменения приведут к дополнительным расходам, которые в федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не предусмотрены.

По данным, представленным в финансово-экономическом обосновании, реализация законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета в 2021 году в размере более 326 миллиардов рублей. Источником исполнения новых видов расходных обязательств, по мнению авторов законопроекта, могут быть средства Фонда национального благосостояния.

Кроме того, в отзыве правительства отмечается, что, с учетом закрепленного в федеральном законе "О страховых пенсиях" положения о единообразии применения норм пенсионного законодательства, внесение предлагаемых изменений повлечет за собой необходимость установления аналогичных условий для иных мер социальной поддержки, например, компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, достигшими возраста 75 лет.