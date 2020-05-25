СБУ открыла дела против шести поставщиков медицинских средств

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины открыла уголовные дела против шести компаний, которые поставляли некачественные медицинские средства, об этом шла речь во время традиционного селекторного совещания по противодействию распространению коронавируса, сообщила пресс-служба офиса президента.
"Служба безопасности Украины сообщила, что начаты уголовные производства против шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки. Среди прочего – не поставляли товары после получения денег, демонстрировали плохое качество и тому подобное", - сообщается на сайте главы государства.
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Ранее в офисе украинского президента Владимира Зеленского сообщали, что закупками медсредств, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией, будет заниматься министерство здравоохранения Украины. В первые месяцы пандемии COVID-19 данный вопрос курировался офисом президента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек. По данным минздрава Украины, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране составляет 21245, скончались 623 человека, 7234 выздоровели.
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