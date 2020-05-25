Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T15:37
https://ria.ru/20200525/1571959613.html
СБУ открыла дела против шести поставщиков медицинских средств
https://cdn25.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:233:3072:1961_1036x0_80_0_0_d1dfd9f2d1c7796f48ee41badddb3aeb.jpg
РИА Новости

СБУ открыла дела против шести поставщиков медицинских средств

15:32 25.05.2020 (обновлено: 15:37 25.05.2020)
225
© РИА Новости / СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины открыла уголовные дела против шести компаний, которые поставляли некачественные медицинские средства, об этом шла речь во время традиционного селекторного совещания по противодействию распространению коронавируса, сообщила пресс-служба офиса президента.
"Служба безопасности Украины сообщила, что начаты уголовные производства против шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки. Среди прочего – не поставляли товары после получения денег, демонстрировали плохое качество и тому подобное", - сообщается на сайте главы государства.
Леонид Кучма
23 апреля, 16:32
Суд обязал СБУ завести дело о госизмене против Кучмы
Ранее в офисе украинского президента Владимира Зеленского сообщали, что закупками медсредств, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией, будет заниматься министерство здравоохранения Украины. В первые месяцы пандемии COVID-19 данный вопрос курировался офисом президента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек. По данным минздрава Украины, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране составляет 21245, скончались 623 человека, 7234 выздоровели.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
8 апреля, 15:09
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
210000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Служба безопасности УкраиныВОЗВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сравнил период пандемии с первыми годами своего президентства
Военнослужащий ДНР на КПП
В ДНР рассказали о подавлении точек украинских силовиков
Полицейский
В Тюмени заключили под стражу злоумышленников, срезавших ветерану трубы
Добыча нефти
Эксперт прокомментировал временный запрет на импорт топлива в Россию
Порт Усть-Луга
Для мегапроекта "Газпрома" хотят привлечь деньги россиян
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Днепре уволили руководителя центра по работе с тестами на COVID-19
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
США не предлагали переговоры по договору об открытом небе, заявил Грушко
Табличка на улице Даунинг стрит в Лондоне
Полиция расследует обстоятельства нарушения карантина советником Джонсона
Суэцкий канал
Крупнейший в мире контейнеровоз прошел через Суэцкий канал
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский попросил гуманитарной помощи у Израиля для борьбы с COVID-19
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
Глава СК поручил проверить сообщение о драке на рейсе Сочи — Москва
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователи займутся видео с погромом мемориала в Черноголовке
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук считает, что падение ВВП Украины в 2020 году составит более 10%
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
Коронавирус подтвердили у 980 сотрудников ФСИН и 238 заключенных
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР оценили ситуацию после встречи контактной группы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
Лента новостейМолния