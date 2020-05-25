СБУ открыла дела против шести поставщиков медицинских средств

"Служба безопасности Украины сообщила, что начаты уголовные производства против шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки. Среди прочего – не поставляли товары после получения денег, демонстрировали плохое качество и тому подобное", - сообщается на сайте главы государства.