Лукашенко сравнил период пандемии с первыми годами своего президентства

МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал текущий период, связанный с пандемией нового коронавируса, одним из наиболее тяжелых за его президентский срок и даже сравнил с первыми годами своего нахождения на главном государственном посту.
"Самые тяжелые времена за весь президентский период. Одни из тяжелых - это точно. Виктор Шейман (управляющий делами президента Белоруссии – ред.) помнит еще и те времена, когда хлеба не было и вообще кормить народ нечем было. Я часто привожу пример, что в 1994 году (в июле 1994 года Лукашенко был впервые избран президентом Белоруссии – ред.) на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Это действительно были страшные времена. Как мы выкарабкались… Наверное, Господь помог", - приводит в понедельник слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
Белорусский лидер подчеркнул, что считает нынешние времена тяжелыми даже не по причине пандемии коронавируса и распространения болезни, а потому, что со всех сторон в этой ситуации оказывалось сильное давление. "И это надо было выдержать. Люди ведь разные. Все понятно - у нас жесткая власть, президент сказал - все сделано, исполнено. Тем не менее, мы же (ничего – ред.) не запрещали. Мы просто берегли людей, лечили их, и так далее. Поэтому люди по-разному себя вели, но в целом - неплохо. Тем не менее, давление было очень серьезным", - сказал он.
Лукашенко напомнил, что из-за определенных обстоятельств и пути борьбы с коронавирусом, который выбран в Белоруссии, страна оказалась единственной в мире с таким путем и с определенными результатами. "Что не может у кого-то не вызывать сомнений и вопросов: ну не может быть, чтобы белорусы вот так вот в одиночку смогли пройти этот этап... Я не говорю, что он закончился. Я вообще суеверным стал за эти месяцы", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек. В Белоруссии на воскресенье число случаев инфицирования COVID-19 составляло 36198, в том числе минздрав сообщал о 199 умерших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.