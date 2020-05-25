Лукашенко сравнил период пандемии с первыми годами своего президентства

Белорусский лидер подчеркнул, что считает нынешние времена тяжелыми даже не по причине пандемии коронавируса и распространения болезни, а потому, что со всех сторон в этой ситуации оказывалось сильное давление. "И это надо было выдержать. Люди ведь разные. Все понятно - у нас жесткая власть, президент сказал - все сделано, исполнено. Тем не менее, мы же (ничего – ред.) не запрещали. Мы просто берегли людей, лечили их, и так далее. Поэтому люди по-разному себя вели, но в целом - неплохо. Тем не менее, давление было очень серьезным", - сказал он.