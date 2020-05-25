В МЧС рассказали об очагах природных пожаров в России

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Свыше 60 очагов природных пожаров продолжают действовать на территории трех федеральных округов России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"На Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале продолжают действовать 62 очага природных пожаров на площади активного горения более 16 гектаров", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
По данным Авиалесоохраны на понедельник, на территории РФ действовало 58 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, почти в 8 тысяч гектаров, по которым проводились работы по активному тушению.
В прошлом году МЧС изменило методику подсчёта площадей, охваченных лесными пожарами, сделав упор на территории активного горения.