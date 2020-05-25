В МЧС рассказали об очагах природных пожаров в России

Он отметил, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

По данным Авиалесоохраны на понедельник, на территории РФ действовало 58 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, почти в 8 тысяч гектаров, по которым проводились работы по активному тушению.