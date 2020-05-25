Минобороны Китая направило российским военным маски и защитные костюмы

ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. Министерство обороны КНР направило российским военным маски и защитные костюмы, говорится в сообщении китайского оборонного ведомства.
"С одобрения Центрального военного совета, Народно-освободительная армия Китая 22 и 24 мая направила вооруженным силам России, Монголии и Восточному Тимору материальную помощь в виде масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств", - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве Китая отметили, что у вируса нет границ и он не различает национальностей. "НОАК будет и дальше усиливать международное сотрудничество в борьбе с эпидемией", - добавили в министерстве.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.