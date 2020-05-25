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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T15:27
https://ria.ru/20200525/1571959297.html
Минобороны Китая направило российским военным маски и защитные костюмы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570689701_0:59:1920:1139_1036x0_80_0_0_7c3c62717f9c6ae38ddfba7c1082aaef.jpg
РИА Новости

Минобороны Китая направило российским военным маски и защитные костюмы

15:27 25.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба аэропорта Внуково / Перейти в фотобанкСамолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Китая в Москву защитные костюмы для медиков
Самолет Ан-124 Руслан военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Китая в Москву защитные костюмы для медиков
© РИА Новости / Пресс-служба аэропорта Внуково
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. Министерство обороны КНР направило российским военным маски и защитные костюмы, говорится в сообщении китайского оборонного ведомства.
"С одобрения Центрального военного совета, Народно-освободительная армия Китая 22 и 24 мая направила вооруженным силам России, Монголии и Восточному Тимору материальную помощь в виде масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств", - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве Китая отметили, что у вируса нет границ и он не различает национальностей. "НОАК будет и дальше усиливать международное сотрудничество в борьбе с эпидемией", - добавили в министерстве.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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