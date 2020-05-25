В Швеции число жертв коронавируса превысило четыре тысячи

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил в ходе пресс-конференции, что число новых случаев заражения COVID-19 в Швеции постепенно снижается. "Мы движемся не так быстро, как нам бы хотелось, но мы постепенно увеличиваем количество тестов в неделю, в настоящее время мы приблизились к 32 тысячам тестов в неделю", - отметил Тегнелл.