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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T15:26
https://ria.ru/20200525/1571959116.html
В Швеции число жертв коронавируса превысило четыре тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/150008/38/1500083879_0:0:1946:1095_1036x0_80_0_0_519f8212cf39bb998db501fc42e75175.jpg
РИА Новости

В Швеции число жертв коронавируса превысило четыре тысячи

15:27 25.05.2020
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CC BY 2.0 / David Hall / AmbulansМашина скорой помощи в Швеции
Машина скорой помощи в Швеции
CC BY 2.0 / David Hall / Ambulans
Машина скорой помощи в Швеции. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 25 мая - РИА Новости. Число пациентов, скончавшихся в Швеции в результате заражения коронавирусом, достигло в понедельник 4029 человек, свидетельствуют данные Шведского агентства здравоохранения, опубликованные в понедельник.
Число новых летальных случаев составило - 31. Всего заразились по данным на понедельник почти 34 тысячи человек.
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Скорость распространения нового коронавируса
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил в ходе пресс-конференции, что число новых случаев заражения COVID-19 в Швеции постепенно снижается. "Мы движемся не так быстро, как нам бы хотелось, но мы постепенно увеличиваем количество тестов в неделю, в настоящее время мы приблизились к 32 тысячам тестов в неделю", - отметил Тегнелл.
Лечение в отделениях интенсивной терапии в Швеции в настоящее время проходят 335 человек, заболевших коронавирусом. Порядка 36% коек интенсивной терапии в настоящее время свободны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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