Бастрыкину доложат о расследовании дела об убийстве девочки в Пензе

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональным следователям доложить о ходе расследования дела об убийстве 14-летней девочки в Пензе, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее областное управление СК РФ сообщило, что днем 22 мая девочка ушла из дома на прогулку и не вернулась, а 23 мая сообщение о ее исчезновении поступило следователям, в тот же день ее тело нашли с признаками насильственной смерти в лесополосе на территории Первомайского района Пензы. Возбуждено уголовное дело, следователи и оперативники устанавливают причастных к убийству.
"Председателем Следственного комитета дано поручение руководству регионального следственного управления провести весь необходимый комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на скорейшее установление и задержание лица, совершившего жестокое преступление в отношении ребенка, и доложить о первоначальных результатах расследования", - говорится в сообщении.