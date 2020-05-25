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2020-05-25T15:25
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Бастрыкину доложат о расследовании дела об убийстве девочки в Пензе
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РИА Новости

Бастрыкину доложат о расследовании дела об убийстве девочки в Пензе

15:25 25.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональным следователям доложить о ходе расследования дела об убийстве 14-летней девочки в Пензе, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее областное управление СК РФ сообщило, что днем 22 мая девочка ушла из дома на прогулку и не вернулась, а 23 мая сообщение о ее исчезновении поступило следователям, в тот же день ее тело нашли с признаками насильственной смерти в лесополосе на территории Первомайского района Пензы. Возбуждено уголовное дело, следователи и оперативники устанавливают причастных к убийству.
Автомобиль Следственного комитета РФ
24 мая, 15:13
СК опубликовал кадры с места возможного убийства девочки в Пензе
"Председателем Следственного комитета дано поручение руководству регионального следственного управления провести весь необходимый комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на скорейшее установление и задержание лица, совершившего жестокое преступление в отношении ребенка, и доложить о первоначальных результатах расследования", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПензаПроисшествия
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