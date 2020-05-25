В ДНР рассказали о подавлении точек украинских силовиков

ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Действия Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики в отношении подавления огневых точек силовиков, с которых ведутся обстрелы республики, имеют сдерживающий характер и направлены на обеспечение безопасности граждан, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
Ранее в ведомстве заявляли, что подразделения ДНР подавляют огневые точки силовиков, с которых наносились удары по жилым кварталам и территории республики.
"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", - заявил представитель ведомства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.