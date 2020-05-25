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2020-05-25T15:19
https://ria.ru/20200525/1571958395.html
В ДНР рассказали о подавлении точек украинских силовиков
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РИА Новости

В ДНР рассказали о подавлении точек украинских силовиков

15:19 25.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП
Военнослужащий ДНР на КПП
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ДНР на КПП. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Действия Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики в отношении подавления огневых точек силовиков, с которых ведутся обстрелы республики, имеют сдерживающий характер и направлены на обеспечение безопасности граждан, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
Ранее в ведомстве заявляли, что подразделения ДНР подавляют огневые точки силовиков, с которых наносились удары по жилым кварталам и территории республики.
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"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", - заявил представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНУкраинаВ мире
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