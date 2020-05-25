В ДНР рассказали о подавлении точек украинских силовиков

Ранее в ведомстве заявляли, что подразделения ДНР подавляют огневые точки силовиков, с которых наносились удары по жилым кварталам и территории республики.

"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", - заявил представитель ведомства.